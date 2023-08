Elections générales au Gabon : Un « huis-clos » dénoncé par l’opposition

Au Gabon, pas moins de 846 000 électeurs sont appelés, samedi 26 août, aux urnes pour la présidentielle, les législatives et les locales. Jeudi, le ministre de l’Intérieur a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes à partir de ce 25 août minuit, jusqu’à samedi minuit.

Les débits de boissons seront aussi fermés vendredi soir à partir de 22h et jusqu’à samedi minuit. Lambert Noël Matha a aussi dit regretter la dégradation du climat politique et social dans le pays. Le ministre a appelé les responsables politiques à agir en faveur de l’apaisement.

C’est un message d’avertissement et de fermeté qu’a ainsi délivré le ministre de l’Intérieur. Ce dernier a déploré l’apparition d’un « climat délétère » pouvant « impacter la stabilité et la paix », selon lui. Il a dénoncé des déclarations qu’il juge « porteuses d’une rare violence psychologique », « des actes d’incivisme » ou encore « des barricades » dans diverses localités. Le ministre a donc demandé aux acteurs politiques de calmer les esprits.

L’opposition, elle, critique, estimant que le pouvoir ne veut simplement pas assumer ses responsabilités. Alexandra Panga, porte-parole d’Alternances 2023, renvoie la responsabilité au gouvernement. L’opposition souhaite simplement une alternance sans violence, rappelle-t-elle craignant que les propos du gouvernement ne présagent d’une répression en cas de révolte.

En tout cas, l’inquiétude monte quant à la transparence du vote. Selon Reporters sans frontières (RSF), les autorités ont refusé toutes les demandes d’accréditation de journalistes étrangers désirant couvrir le scrutin sur place. Certains journalistes ont même été refoulés en arrivant à Libreville.

Des « décisions absurdes et une atteinte au pluralisme de l’information », selon RSF. Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de l’organisation, s’insurge. « Il est totalement anachronique pour nous de priver les médias étrangers de la possibilité de couvrir un moment aussi important de la vie démocratique d’un pays où le besoin d’informations plurielles est crucial », lâche-t-il.

RSF précise avoir demandé aux autorités de répondre à ce problème. « C’est également un très mauvais signal que les autorités envoient en direction d’une couverture indépendante, en direction de la transparence, en direction également du pluralisme de l’information », ajoute S. Marong.

De son côté, l’organisation de défense des droits humains Tournons la page a sorti un rapport sur la restriction de l’espace civique dans le pays depuis le dernier scrutin en 2016. En sept ans, l’ONG a compté au moins 864 arrestations, 12 manifestations interdites ou réprimées, 13 journaux suspendus et 34 jours de coupure internet, le tout en violation des textes internationaux ratifiés par le pays.

Pour Laurence Ndong, membre de Tournons la page Europe, cette situation suscite de l’inquiétude dans le contexte électoral actuel. « Ce rapport vient aussi pour tirer la sonnette d’alarme et dire : on ne peut pas continuer. Depuis le lancement du processus électoral, il y a eu énormément de violations du code électoral et de la Constitution. Autre élément inquiétant, c’est le refus des observateurs extérieurs, de l’Union africaine, de l’Union européenne, ou de pays tiers, ou d’organisations internationales. Mieux, nous avons appris que même la presse internationale n’est pas admise au Gabon pendant la période électorale. Donc c’est vraiment une élection à huis clos. Pourquoi refuser à ce point que l’élection soit observée ? », dénonce-t-il.