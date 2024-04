Diplomatie des papilles : « C à Vous » rend hommage aux mets marocains

En effet, l’objectif est de « mettre en avant les destinations marocaines à travers leur gastronomie, les ingrédients typiques qui les caractérisent et leur savoir-faire ancestral », indique un communiqué de l’ONMT. Ce dernier rappelle que la gastronomie est « une des composantes du patrimoine culturel marocain et de son offre touristique » indissociable. D’ailleurs, les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir leurs destinations de vacances en fonction de ce que leur propose la cuisine locale, qui reste à la fois un vecteur de découverte des traditions et un moyen d’ouverture vers de nouvelles cultures.

Le concept de cette émission animée par Anne-Elisabeth Lemoine « se prête à cette mise en valeur gastronomique ». « Au cours d’un dîner, la présentatrice et sa bande donnent la parole aux invités pour discuter de l’actualité, tout en découvrant une nouvelle recette au menu », décrit l’Office. Ce programme a également ses fidèles téléspectateurs, qui sont 1,4 millions à le regarder quotidiennement et en direct. Il s’agit ainsi d’« une excellente vitrine pour la destination Maroc », souligne l’Office.

En plus de la dimension de voyage et de découverte que propose cette escapade gustative, le binôme aguerri des chefs cuisiniers n’oublie pas l’aspect de transmission, qui va de pair avec les spécificités du savoir-faire culinaire ancestral et de sa conservation. C’est pourquoi, « à l’issue de chaque émission, une vidéo type Masterclass d’environ 90 secondes sera réalisée et publiée sur les réseaux sociaux de C à Vous, mettant en avant les grandes étapes de la recette, la cuisine marocaine et la destination Maroc ».