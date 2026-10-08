Des pièces du F-35 US en Chine : Washington dans l’embarras

Cet avertissement découle du respect de la réglementation américaine sur le commerce international des armes (ITAR), qui vise à empêcher que des technologies d’armement américaines sensibles ne tombent entre les mains des adversaires de Washington. L’incident remonte à fin mai, lorsque les pièces – la verrière du cockpit d’un avion de chasse F-35 et la porte d’un compartiment d’armement recouverte de matériaux absorbant les ondes radar pour améliorer la furtivité – étaient en route d’Australie vers les États-Unis pour une éventuelle réparation ou mise au rebut.

Le chargement devait initialement être acheminé à San Francisco via la Corée du Sud et Taïwan, mais son départ d’Australie a été retardé et il a été acheminé par erreur via Hong Kong dans le but d’accélérer la livraison.

L’incident a incité le département américain de la Guerre et le département d’État à lancer des enquêtes approfondies, car il constituait un grave embarras pour le département de la Guerre et Lockheed Martin. Diana Morar, qui supervise les examens du soutien aux avions de chasse F-35 au sein du Bureau de la responsabilité gouvernementale des États-Unis, a décrit la perte de ces pièces comme « importante » et préoccupante.

Selon D. Morar, la partie chinoise cherchera, dès qu’elle aura obtenu les pièces, à trouver comment les contrer grâce à ses capacités techniques, d’autant plus que le chasseur F-35 est l’avion de combat le plus avancé et le programme d’armement le plus coûteux de l’histoire des États-Unis, et que la Chine le cible depuis des années par des efforts d’espionnage.

L’incident a suscité une vive inquiétude parmi les législateurs américains, qui ont demandé un examen de la chaîne d’approvisionnement mondiale des armes américaines afin d’éviter qu’une erreur similaire ne se reproduise, selon Bloomberg.