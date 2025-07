Dérèglement climatique : Cap sur une agriculture plus résiliente. OCDE et FAO suggèrent pareille transition au Maroc

Alors que la consommation mondiale de denrées agricoles et halieutiques est appelée à croître de 13 % d’ici 2034, le rapport OCDE-FAO Agricultural Outlook 2025-2034 projette un avenir où les inégalités nutritionnelles, les tensions commerciales et les pressions environnementales s’intensifieront. Pour le Maroc, qui se situe à la croisée des zones à faible et moyen revenu, ces tendances globales revêtent une signification stratégique, tant en matière de sécurité alimentaire que de positionnement sur les marchés.

L’étude met en lumière la vulnérabilité accrue des pays importateurs nets de produits agricoles face aux perturbations climatiques, énergétiques ou géopolitiques. Or, selon les données les plus récentes, le Maroc dépend encore fortement des importations pour couvrir ses besoins en céréales, en huiles végétales ou en protéines animales. Cette dépendance structurelle accentue son exposition aux fluctuations des prix internationaux — lesquels devraient connaître une baisse moyenne en termes réels, mais une forte volatilité à court terme. Une réalité qui complique la planification pour les producteurs marocains, souvent de petite taille, peu outillés pour affronter l’incertitude.

Face à cette situation, l’Outlook insiste sur deux leviers majeurs : les gains de productivité et l’adoption de technologies de réduction des émissions. Dans un scénario volontaire, il serait possible d’éliminer la sous-alimentation mondiale d’ici 2034 tout en réduisant les émissions agricoles de 7 %, à condition d’augmenter la productivité agricole globale de 15 % et de diffuser massivement les technologies existantes. Pour le Maroc, cela suppose une accélération de l’investissement dans l’irrigation, la recherche agronomique, les pratiques culturales durables et l’appui à l’élevage intensif à faibles émissions.

Autre enjeu clé mis en évidence : le rôle stratégique du commerce. À l’horizon 2034, plus d’un cinquième des calories consommées dans le monde devrait provenir d’échanges transfrontaliers. Dans ce contexte, le Maroc pourrait tirer parti de son potentiel d’exportateur de fruits et légumes — secteur déjà très dynamique — à condition de consolider ses normes sanitaires, sa logistique de la chaîne du froid et ses accords de libre-échange. L’OCDE et la FAO insistent d’ailleurs sur l’importance d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles claires et stables, pour éviter les politiques protectionnistes qui aggravent les pénuries et les crises de prix.

Mais l’agriculture marocaine est aussi confrontée à des contraintes écologiques internes, notamment la raréfaction des ressources en eau. Le rapport souligne que dans les régions à stress hydrique élevé — comme le Maghreb — les gains de productivité ne pourront se faire qu’à travers une meilleure efficacité dans l’usage des intrants. Le Royaume est ainsi appelé à généraliser l’irrigation localisée, à diversifier les cultures vers des filières moins gourmandes en eau et à renforcer la valorisation des produits à haute valeur ajoutée.

Enfin, la question nutritionnelle reste cruciale. Le rapport note que dans les pays à faible revenu, la consommation quotidienne moyenne de protéines animales devrait plafonner à 143 kcal par personne en 2034, loin des 300 kcal recommandés dans le Healthy Diet Basket de la FAO. Pour le Maroc, où les inégalités sociales persistent, cela plaide en faveur de politiques ciblées d’accès à une alimentation saine, mais aussi d’une revalorisation de la production locale de protéines (viande blanche, poisson, œufs).