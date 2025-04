Défense : Missiles antiaériens, un lot de Stinger bientôt livré aux FAR :

Le royaume a également sollicité des services d’ingénierie, de logistique et de soutien technique fournis par le gouvernement américain et des sous-traitants, ainsi que d’autres éléments de soutien logistique et de programme. « Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en renforçant la sécurité d’un allié majeur non membre de l’OTAN (depuis 2004, ndlr), qui joue un rôle clé dans la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord », affirme le Département d’État. « Cette éventuelle vente renforcera la capacité du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures. Le Maroc prévoit d’utiliser ces équipements et services de défense pour moderniser ses forces armées et élargir ses options de défense aérienne à courte portée. Le Maroc n’aura aucune difficulté à intégrer ces équipements à ses forces armées. La vente proposée ne modifiera pas l’équilibre militaire de base dans la région.»

Il est précisé qu’« à ce jour, le gouvernement américain n’a connaissance d’aucun accord de compensation proposé dans le cadre de cette vente potentielle. Tout accord de compensation sera défini lors de négociations entre l’acheteur et le contractant ».

Le Congrès devra examiner la commande marocaine en MAINPADS, système de défense antiaériens portatifs, avant son adoption. Pour rappel, le Parti républicain du président Donald Trump détient la majorité dans les deux Chambres du Parlement. Ce contrat marque la première transaction conclue entre le royaume et la nouvelle administration Trump. Il intervient une semaine après le séjour américain de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, au cours duquel l’administration US a réaffirmé, une fois de plus, la marocanité du Sahara.