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Défense : Le Maroc pays de tests pour l’US Army

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Défense : Le Maroc pays de tests pour l’US Army

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la Force opérationnelle de l’armée américaine pour l’Europe du Sud et l’Afrique (SETAF-AF) et la Direction des acquisitions pour la périphérie tactique mondiale de l’armée (G-TEAD). Leur premier événement d’accélération capacitaire a pour objectif d’identifier, tester et fournir de nouvelles technologies aux soldats en 180 jours.

Des tests menés par les soldats se dérouleront à Tan-Tan en février et mars 2027, suivis d’évaluations opérationnelles en avril et mai durant l’African Lion 2027, considéré comme le plus grand exercice militaire conjoint du Commandement américain pour l’Afrique en Afrique. Jusqu’à 15 solutions seront testées.

Les essais cibleront la protection des commandements et sites militaires contre les petits drones lors des premières phases de déploiement. Cinq catégories seront analysées : un kit de protection complet et rapidement déployable, la détection de drones, l’interception ou destruction physique, les contre-mesures non physiques, ainsi que la protection passive, a précisé l’armée américaine.

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