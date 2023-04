Coupe du Trône : L’AS FAR auréolée face au Sporting Casablanca

Douha Ahmamou a ouvert la marque pour les Militaires à la 7e minute, avant que Zineb Oumam (Sporting Casablanca) n’inscrive un but contre son camp à la 12e minute. Douha Ahmamou a conforté l’avance de son équipe grâce à un doublé (23e). Zineb Redouani a poursuivi le festival de buts de l’AS FAR (74e), avant que Ghizlane Chebbak ne scelle le sort du match à la 82e minute.

« Nous avons fait un bon match face à une équipe qui a bien joué. Nous sommes ravies de remporter ce 9e sacre devant nos supporters », a déclaré à la MAP, la capitaine de l’AS FAR Ghizlane Chebbak. « Ce titre de la Coupe du Trône est une motivation supplémentaire pour l’équipe qui vise aussi le titre de Botola », a-t-elle souligné.

Khadija Illa, présidente de la Ligue nationale du football féminin, a souligné que le développement du football féminin au Maroc a bénéficié à toutes les équipes qui évoluent dans les différentes compétitions nationales. « Notre objectif est de voir d’autres équipes arriver aux stades avancés des compétitions », at-elle noté, ajoutant que « l’AS FAR est une grande équipe qui a fait ses preuves dans cette compétition et son 9e titre est le résultat d’un travail de longue durée et d’une stratégie bien exécutée ». Elle a relevé que les joueuses de l’AS FAR ont montré une bonne discipline tactique qui a permis à l’équipe de s’illustrer.

Il s’agit de la 9e Coupe du Trône remportée par le club militaire après les succès en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Le Sporting Casablanca a raté l’occasion d’inscrire son nom dans les annales de cette prestigieuse compétition.

Les Militaires ont poinçonné leur ticket pour cette finale en battant l’Olympique de Khouribga par 4 buts à 0, alors que les Casablancaises ont évincé le Club municipal féminin de Laâyoune 3 à 0. Le Sporting Casablanca a disputé la première finale de la Coupe du trône de son histoire.