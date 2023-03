Coupe de la CAF : A Rabat, l’AS FAR domine les Pyramids

L'AS FAR s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire face aux Pyramids par 1 but à 0, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, en match de la cinquième journée du groupe C.