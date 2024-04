Contrôle de l’espace aérien saharien : Rabat et Madrid en négociations

Le gouvernement précise que ces négociations sont menées conformément au point 7 de la Déclaration conjointe maroco-espagnole du 7 avril 2022, annonçant que des «discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées» entre les deux pays.

En février, OK Diario avait révélé que le groupe de travail chargé de l’examen du transfert du contrôle de l’espace du Sahara au Maroc « a tenu jusqu’à présent deux réunions ». Et de préciser que Rabat et Madrid ont mis en place « une commission technique pour aborder les détails liés à la coopération technique et de sécurité dans la gestion de l’espace aérien » de la province.

Pour rappel, le 22 mars 2023, le gouvernement espagnol avait reconnu dans une réponse à une question écrite d’un sénateur des Iles Canaries, l’ouverture « de discussions avec le Maroc » sur ce sujet.