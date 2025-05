Consécration : « Best Places to Work », Red Med Capital y figure…

Cette distinction repose sur une évaluation rigoureuse des pratiques RH ainsi que sur une enquête menée auprès des 70 collaborateurs du Groupe. Elle permet de mesurer leur niveau de satisfaction et d’identifier des leviers d’amélioration continue. Commentant cette consécration aurait : « Je suis heureux de cette certification et tiens à saluer l’engagement, l’éthique et l’efficacité de nos talents qui contribuent chaque jour à la réussite collective et à la satisfaction des clients », a déclaré à cette occasion Abdeslam Ababou, Président Fondateur.

Sofia Mansouri, Directrice Associée, n’a pas manqué de marquer le coup. « Nous sommes d’autant plus fiers d’avoir pu transmettre la culture d’entreprise et compter sur l’engagement des collaborateurs vu le développement soutenu du groupe avec un effectif qui a doublé sur l’année 2024. Nous tenons également à souligner notre implication en faveur de l’égalité de genre avec un taux de femmes de l’ordre de 46% pour l’ensemble du Groupe et de plus de 50% pour certaines filiales. Enfin, cette certification confirme que chez Red Med Capital, les collaborateurs sont au cœur de nos priorités ; leur épanouissement, tant professionnel que personnel, est essentiel », a-t-elle relevé.

Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.

Red Med Capital, créée en 2004, est une banque d’investissement indépendante spécialisée dans les opérations de haut de bilan, l’asset management, le private equity, l’intermédiation boursière et le conseil et investissement en immobilier. Red Med Capital est un acteur engagé ayant obtenu le Label « Responsabilité Sociale et Environnementale » de la CGEM.