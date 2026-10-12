Confrontation saoudo-yéménite : La guerre s’emballe…

Les forces armées yéménites ont renouvelé leur avertissement adressé aux compagnies aériennes, aux experts, aux employés, au personnel et aux voyageurs concernant l’utilisation des aéroports et de l’espace aérien saoudiens, annonçant qu’ils sont exposés à des cibles et constituent un théâtre d’opérations pour leurs forces, à l’exception des aéroports de La Mecque et de Médine. Elles ont appelé tout le monde à prendre ces avertissements très au sérieux, rejetant sur l’Arabie saoudite la responsabilité de toute interception infructueuse, tout en affirmant qu’elles poursuivaient la mise en place des équations qu’elles avaient annoncées, à savoir « l’aéroport pour l’aéroport, le blocus pour le blocus et l’escalade pour l’escalade », jusqu’à la réalisation de leurs objectifs.

L’Arabie saoudite a reconnu dans la nuit de samedi la chute d’un « projectile » dans les environs de l’aéroport international King Fahd, situé dans la ville de Dammam, dans l’est du pays. Cette annonce a été faite par Turki Al-Maliki, porte-parole de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen, qui a publié un bref message sur la plateforme X indiquant qu’un projectile était tombé aux abords de l’aéroport, sans fournir de détails supplémentaires sur les circonstances de l’incident. Des images partagées en ligne ont montré le moment où un drone, présumé provenir du Yémen, a explosé à l’aéroport King Fahd de Dammam.

Cette attaque survient quelques heures après une autre frappe ayant ciblé l’aéroport international King Khaled à Riyad, qui a fait plusieurs morts et causé d’importants dégâts matériels. Au moins 12 personnes ont été tuées et 309 autres blessées lors de la troisième attaque contre l’aéroport de Riyad, survenue samedi, selon les autorités saoudiennes. De son côté, l’Autorité de l’aviation civile saoudienne a annoncé avoir détourné les vols loin de Riyad, samedi, tout en suspendant temporairement les opérations à l’aéroport.

L’ambassade des États-Unis à Riyad a indiqué qu’elle « était au courant des attaques » et qu’elle « recommandait vivement à tous les citoyens américains d’éviter cet aéroport ainsi que les zones environnantes ».

« L’Arabie saoudite a accentué ses pressions sur ses troupes mobilisées afin de réaliser la moindre avancée sur le terrain, quel qu’en soit le coût », c’est ce qu’a affirmé un haut responsable yéménite à la chaîne libanaise Al-Mayadeen. Il a ajouté qu’un sentiment de mécontentement règne au sein de ce qu’il a qualifié de « supplétifs de l’Arabie saoudite », en raison du nombre élevé de morts et de blessés. Il a révélé que plus de 400 morts et blessés ont été recensés parmi les forces des Brigades des Géants dans la région de Ras al-Ara, dans la province de Lahj, jusqu’à présent, incluant des commandants. Il a en outre indiqué que « l’échec des systèmes de défense antiaérienne saoudiens a poussé Riyad à intensifier la pression sur ses forces mobilisées pour obtenir des gains sur le terrain, quelles que soient les pertes ». Plus, a-t-il poursuivi, « l’Arabie saoudite a été prise au dépourvu par l’ampleur et la précision des missiles yéménites, tout en évoquant des craintes quant à l’enlisement du conflit et au fait que certaines entreprises et investisseurs commencent à envisager de quitter le royaume ».

Pour sa part, Hazam al-Asad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a affirmé que « Sanaa a infligé une gifle au régime saoudien ainsi qu’à tous ceux qui ont promu l’idée d’un contrôle des forces qui lui sont affiliées sur le détroit de Bab el-Mandeb », faisant état d’un « acharnement américain et saoudien pour reprendre Bab el-Mandeb ». Il a dans ce contexte précisé que « les forces armées yéménites exerçaient un contrôle par le feu sur Bab el-Mandeb et la mer Rouge avant même de s’emparer de la côte occidentale ».

Depuis des semaines, l’Arabie saoudite mène des raids aériens contre les installations civiles à Sanaa et ses environs, parallèlement à de violents combats qui font rage dans plusieurs régions du Yémen. Une nouvelle escalade a été enregistrée depuis dimanche dernier, avec l’annonce par les forces soutenues par l’Arabie saoudite du « lancement d’une contre-offensive contre les forces de Sanaa pour reconquérir des territoires récemment perdus ».

Alors que l’agression saoudienne contre le Yémen se poursuit, les forces armées yéménites ripostent en ciblant des infrastructures vitales en territoire saoudien ainsi que les rassemblements militaires saoudiens sur le sol yéménite. Le Média de guerre yéménite a diffusé des images montrant la sécurisation des districts restants de Sameh, Al-Salu et Al-Mawasit, ainsi que des moments où des groupes de forces affiliées à l’Arabie saoudite se sont rendus aux forces armées yéménites, en réponse au décret d’amnistie générale.

S’agissant des agressions contre le Yémen, un enfant a été tué, dimanche, par l’explosion d’un engin saoudien dans le district de Jabal Habashi, dans la province de Taïz, selon le du ministère de la Santé à Sanaa. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a mené à l’aube plusieurs raids contre la province de Saada, au nord du Yémen, dont 6 contre le district de Majz.

De son côté, le ministère de la Santé à Sanaa a annoncé que le total des victimes de l’agression saoudienne, depuis le début de son intensification le 3 septembre dernier jusqu’au soir du 10 octobre 2026, s’élève à 259 martyrs et blessés, en grande majorité des femmes et des enfants, soit 91 martyrs et 168 blessés.

Abdelaziz Ben Habtour, membre du Conseil politique suprême du Yémen, a affirmé que négliger les racines de la crise tout en se contentant d’en condamner les conséquences ne permettrait pas d’instaurer la sécurité. Dans des déclarations à l’agence Saba, il a expliqué que la récente escalade saoudienne et les développements actuels dans la région ne peuvent être dissociés des années d’agression et de blocus, attribuant à Riyad la responsabilité principale du maintien des causes de la confrontation. Il a également souligné que la sécurité de l’Arabie saoudite est indissociable de celle du Yémen, insistant sur le fait qu’il est incohérent de réclamer la protection des aéroports saoudiens tout en ignorant le droit des Yéménites à faire fonctionner leurs propres aéroports et ports ainsi qu’à jouir de leur liberté de mouvement.

Dans ce contexte, le membre du Conseil politique suprême a ajouté que les récents événements ont mis en évidence les dangers de continuer à miser sur des solutions militaires, tout en mettant en garde contre les conséquences de toute nouvelle intervention militaire étrangère ou de toute tentative d’élargir le champ de la confrontation.

Depuis plusieurs semaines, l’Arabie saoudite mène des raids sur Sanaa et ses environs, parallèlement à de violents combats dans plusieurs régions du Yémen. Une nouvelle escalade a été observée depuis dimanche, avec l’annonce par les forces soutenues par l’Arabie saoudite du « lancement d’une contre-offensive contre les forces de Sanaa pour reprendre des zones récemment perdues ».

Alors que l’agression saoudienne contre le Yémen se poursuit, les forces armées yéménites ripostent en ciblant des installations vitales en territoire saoudien ainsi que les déploiements militaires saoudiens sur le sol yéménite. Le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa a rendu compte d’un massacre perpétré dans le district Khabb wal Chaaf, dans le gouvernorat d’Al-Jawf. Des avions de combat saoudiens ont ciblé les maisons des frères Saleh Moubarak Dayel et Mohammed Moubarak Dayel, tuant 11 personnes, dont cinq enfants et une femme, et blessant cinq autres, a rapporté l’agence Saba News.

Pour sa part, la Commission nationale des droits de l’homme au Yémen a révélé le bilan des victimes civiles dans les raids saoudiens et les attaques des forces supplétives qu’elles soutiennent ces dernières heures. Dans le gouvernorat d’al-Jawf, un enfant a été tué et sa mère blessée par un obus tiré par des mercenaires soutenus par l’Arabie saoudite sur le village d’Al-Makhaaf, dans la zone d’Al-Aqroud, dans le district d’Al-Masrakh, a-t-elle rapporté.

Dans le gouvernorat de Taëz, poursuit la commission, des avions saoudiens ont ciblé un immeuble résidentiel au centre de la ville d’Al-Tourbah, dans le district d’Al-Shamaytayn, entraînant sa destruction, des dommages aux bâtiments voisins et semant la terreur parmi des centaines de familles. Il est question de trois martyrs. Tard dans la nuit, des avions de combat saoudiens ont ciblé un quartier résidentiel de la route de l’aéroport, dans le district d’Al-Thawra dans le gouvernorat de Sanaa, faisant plusieurs blessés et causant d’importants dégâts aux habitations civiles. « Ces crimes simultanés, perpétrés de Sanaa à Taëz en passant par Al-Jawf, ciblant tous des femmes et des enfants dans leurs foyers, confirment que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite tue délibérément le peuple yéménite et commet des crimes de guerre et un génocide sous couvert international et avec le silence honteux de l’ONU », a déploré la commission.