Collectivités territoriales en grève de 72 heures : L’Intérieur mis à l’index

La Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et de la gestion déléguée, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), a déploré le désengagement du gouvernement des résultats du dialogue social de la session d’avril 2023. L’Exécutif est tenu pour responsable de l’actuelle tension. La Fédération lui reproche de manœuvrer « en reportant la session de septembre concernant l’augmentation générale des salaires et l’amélioration des revenus, jusqu’à janvier 2024, après l’approbation du budget 2024, sans accorder aucune importance à l’augmentation des salaires dans son contenu ». Bien entendu, la Fédération met à l’index le département de l’Intérieur qui louvoie au lieu d’initier un dialogue aussi serein que responsable. Les points de discorde sont archi-connus. Il s’agit, bien sûr, de la revalorisation des salaires perçus par le personnel, émoluments qui ont subi l’érosion engendrée par des années d’inflation, et de l’intégration des diplômés dans les échelles adéquates. La tutelle refuse pour l’heure de définir un calendrier clair des réformes à mener pour la révision du système de base qui n’a pas bougé d’un iota depuis des décades. Une obsolescence qui confirme si besoin est la marginalisation du statut de ces fonctionnaires…