Cessez-le-feu immédiat à Gaza : Le Parlement européen sort de sa torpeur

C’est la première fois depuis le début du conflit que le Parlement européen vote ce type de texte alors que tout compromis paraissait impossible à dégager au regard des divisions entre les groupes politiques en présence. La résolution adoptée aujourd’hui condamne les entraves à l’aide humanitaire et les attaques contre les convois humanitaires et demande à l’entité sioniste d’autoriser et de faciliter sans délai et partout dans Gaza l’acheminement de l’aide par tous les points de passage existants.

Le Parlement européen condamne également les attaques répétées contre les civils, contre les structures humanitaires et déplore les conséquences catastrophiques de ces dernières, en particulier pour les enfants. Les députés européens exigent l’ouverture d’une enquête internationale indépendante, renouvellent leur appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent. L’hémicycle européen se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire désastreuse qui règne à Gaza, en particulier par le risque de famine imminente.

Les parlementaires demandent à Israël de respecter les dispositions du droit humanitaire international et de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Enfin, le Parlement réaffirme que tout doit être mis en œuvre pour éviter d’autres victimes civiles innocentes et charge sa présidente, Roberta Metsola, de transmettre ce texte au Conseil, à la Commission, aux Nations unies, au gouvernement d’Israël et à l’Autorité palestinienne.