Cessez-le-feu en Ukraine : Accalmie de courte durée

Alors que cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie est entré en vigueur ce vendredi à midi, des bombardements ont été signalés, côté ukrainien comme côté russe, à Bakhmout, et également à Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine où un immeuble résidentiel a été touché par des roquettes russes, rapporte l’AFP. L’armée russe assure respecter la trêve, mais accuse les troupes ukrainiennes de « continuer à bombarder les villes et les positions russes ». Les autorités séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine ont fait état de plusieurs bombardements ukrainiens sur leur bastion de Donetsk.

À Kiev, on a rejeté en bloc l’idée d’un arrêt des combats, soulignant en particulier le fait que Moscou n’avait pas respecté de trêve lors du Nouvel An, et n’avait pas non plus accepté la proposition ukrainienne d’un cessez-le-feu à Pâques en avril 2022. Côté russe, la décision de Vladimir Poutine avait été accueillie avec beaucoup de scepticisme par les milieux ultranationalistes. Ils y voyaient un signe de faiblesse alors qu’ils espéraient plutôt une escalade après la mort dans un bombardement ukrainien de dizaines de conscrits russes en fin de semaine dernière. Malgré tout cela, aucun contrordre n’est venu du Kremlin pour annuler la tenue de ce cessez-le-feu.

Par ailleurs, force est de souligner que les États-Unis fourniront une nouvelle aide militaire de trois milliards de dollars pour l’Ukraine qui comprendra notamment des blindés d’infanterie de type Bradley, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Cette assistance, dont le détail sera donné par le Pentagone plus tard dans la journée, doit aussi inclure des véhicules blindés de transport de troupes et des obusiers Howitzers, a précisé Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche.

De son côté, il y a lieu de relever que Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’Alliance atlantique, a martelé au cours de ces dernières heures que le meilleur moyen pour obtenir la paix est de produire des armes. Un appel qui, cela va sans dire, cible les pays de l’OTAN dont les stocks en armes connaissent des perturbations depuis le démarrage de « l’opération spéciale » menée par Moscou en Ukraine.