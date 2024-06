Canicule et feux de forêts : L’ANEF appelle à la vigilance

Selon la même source, ce risque touche les forêts à niveau de combustibilité essentiellement. Les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Nador, Taza, Khénifra, Larache, Taounate, Berkane, Al Haouz et Essaouira sont les région les plus concernées avec un niveau rouge de risque. Les zones touchées par cette menace mais à niveau plus léger sont celles de Tétouan, Chefchaouen, Taroudant, Béni Mellal, Khémisset, Taourirt et Oujda.

Dans des conditions pareils, il est préférable de faire attention pour éviter tout lancement de feu dans les forêts qui sont considérés comme les poumons de l’environnement.