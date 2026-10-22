CAN : Le Maroc garde la Coupe

Les réalisations marocaines ont été l’œuvre d’Othmane El Idrissi (17e minute), Youssef Jawad (19e), Idriss Raiss El Fenni (21e), Ismail Amazal (33e) et Bilal Bakkali (35e). Du côté angolais, João Cambangula (18e) et Anderson Fortes (37e) ont trouvé le chemin des filets.

En phase de groupes, le Maroc a terminé en tête du groupe A avec un sans-faute, accumulant neuf points. Les Lions de l’Atlas ont battu l’Algérie 4-0 lors du premier match, la Zambie 7-0 lors du deuxième, et la Libye 6-0 lors du troisième. En demi-finale, ils ont surclassé l’Égypte 6-0 pour se qualifier en finale.