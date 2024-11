CAN-2025 : Les surprises des éliminatoires. Des grands,  surpris, restent en touche...

Les éliminatoires de la CAN les plus rapides de l’histoire ont pris fin mardi 19 novembre après leur lancement le 4 septembre dernier. Six journées menées au pas de course sans pour autant chambouler le football africain. De la Côte d’Ivoire 2024 au Maroc 2025, sept pays ont été laissés sur le bord de la route (Cap-Vert, Gambie, Namibie, Ghana, Guinée, Mauritanie et Guinée-Bissau). Parmi les grosses équipes, pas de dégâts à signaler puisque les meilleurs classements de la FIFA disputeront les phases de la finale en terre marocaine. Les Lions de l’Atlas ont étonné avec une attaque d’enfer : 26 buts en six journées…. Loin devant l’Algérie, 16 réalisations. Les protégés de Walid Regragui sont les seuls à avoir réussi le carton plein avec six victoires en six journées. Le Mali, lui, a fait valoir sa solidité défensive avec un seul but encaissé alors que le Cameroun a bouclé les éliminatoires sans la moindre défaite.

Parmi les grands absents du rendez-vous marocain, on noterad’abord le Ghana sans victoire en six matchs. La Guinée suit, avec un faux départ (deux défaites lors des deux premières journées) qui a pesé sur son parcours. Sa qualification lui a été subtilisée par une Tanzanie conquérante.

Le Cap-Vert, quart de finaliste en 2024, a perdu face au Botswana qui, victorieux, coiffe au poteau la Mauritanie ainsi privée d’une quatrième CAN de suite. La Guinée-Bissau non plus ne verra pas le Maroc après quatre Coupes d’Afrique de suite au derby perdu face au Mozambique ce mardi (1-2).

Au rayon des retours, celui du Gabon est une bonne nouvelle, même si les Panthères n’ont pas été mordantes en qualification avec deux gros revers face au Maroc (1-4 ; 1-5). Le retour le plus inattendu est certainement celui des Comores dont le parcours en 2021 reste encore vivace. L’équipe a un nouveau sélectionneur et semble avoir bien grandi comme le suggère un parcours sans défaite et une place de leader du groupe A devant la Tunisie.

La liste des 24 pays qualifiés pour la CAN 2025comprend laCôte d’Ivoire (tenante du titre), Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores, Bénin, Soudan, Tanzanie, Botswana, Mozambique.Sans oublier le Maroc (pays organisateur),