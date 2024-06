BYD : Le Seal U DM-i débarque au Maroc

Le modèle BYD Seal U DM-i n’est pas seulement attrayant par son design, mais il est également très attendu pour ses performances. Équipé d’une batterie à lame de 18,3 kWh, il met en avant la technologie de pointe de l’architecture hybride exclusive DM-i de BYD.

Son extérieur combine des éléments esthétiques inspirés des océans et des éléments de design futuriste, avec un langage X-design unique qui exhale confiance et dynamisme. Avec des dimensions de 4775 mm de longueur, 1890 mm de largeur et 1670 mm d’hauteur, il offre un espace intérieur spacieux et une mise en page moderne du cockpit.

La console centrale est équipée d’un écran tactile rotatif de 15,6 pouces suspendu, répondant aux attentes des consommateurs en matière de sophistication technologique et de commodité. L’intérieur est équipé d’éclairage d’ambiance, d’une caméra panoramique à 360°, d’un toit panoramique, d’un système de sonorisation Dirac (9 haut-parleurs), et est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

La version AWD ajoute une touche de luxe avec éclairage d’ambiance à plusieurs couleurs, sièges avant ventilés et chauffants, miroir arrière réglable automatiquement, affichage tête haute, système de sonorisation Infinity (10 haut-parleurs), détection d’angles morts, et contrôle adaptatif du véhicule, intégrant ainsi performance, technologie de pointe et confort.

Lors de l’événement du lancement, le showroom BYD de Casablanca a été transformé pour accueillir un grand nombre de visiteurs et de médias. L’événement n’a pas seulement mis en valeur la technologie et le design avancés du Seal U DM-i, mais a également proposé des expériences de conduite à bord pour les participants pour les aider à expérimenter personnellement ses performances exceptionnelles et sa conduite confortable.

S’appuyant sur son partenariat étroit avec son distributeur marocain Auto Nejma pour fournir des services complets aux consommateurs marocains, des ventes à l’après-vente et au support client, BYD et Auto Nejma travailleront ensemble pour s’assurer que les propriétaires BYD bénéficient d’une expérience de conduite de haute qualité. Cette collaboration étroite apportera plus d’automobiles à énergie nouvelle et écologiques au marché marocain, encourageant le développement de l’industrie automobile locale. Ce lancement n’a pas seulement marqué une nouvelle page pour BYD au marché marocain, mais a également renforcé la position dirigeante de BYD dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle à l’échelle mondiale.

Dans le futur, BYD continuera à promouvoir le développement des véhicules à énergie nouvelle au Maroc et dans la région africaine tout entière. Nous continuerons à introduire des technologies et des produits innovants pour offrir plus d’options écologiques et intelligentes pour les consommateurs locaux, contribuant ainsi à un avenir durable. En collaboration avec nos partenaires locaux, nous explorerons les demandes du marché, rencontrons les attentes des consommateurs et injectons plus d’énergie et d’élan dans l’industrie automobile régionale.