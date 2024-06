Botoloa Pro D-1 : Le RCA rafle le championnat !

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdellah Khafifi (34’), Yousri Bouzok (45’+1 et 64’ p).

Invaincus tout au long du championnat (21 victoires et 9 nuls), les Verts engrangent ainsi leur treizième titre, après ceux de 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011, 2013 et 2020.

A noter que le suspense est resté total jusqu’à la dernière journée, et le titre s’est joué sur un duel à distance entre le Raja Casablanca (69 pts) et l’AS FAR (champion 2023 – 68 pts), à l’issue de la 29è journée.

Ce même vendredi, l’AS FAR, qui a défendu son titre jusqu’au bout, a fait match nul dans le derby de la capitale qui l’a opposée au FUS de Rabat.

Avec ce 13è titre, les Verts font leur entrée dans le club des équipes les plus titrés de la Botola D1, derrière le Wydad Casablanca (22) et l’Union Sportive Marocaine (15), et à égalité avec l’AS FAR (13).