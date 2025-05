Balance commerciale : Un déficit de 71,63 Mrds DH à fin mars. Une détérioration chiffrée par l’Office des changes

Cette évolution couvre une hausse des importations de biens (+6,9% à 187,7 Mrds DH) et des exportations (+1,5% à 116,07 Mrds DH), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de mars 2025, ajoutant que le taux de couverture a perdu 3,3 points à 61,8%.

L’augmentation des importations est attribuable à la hausse de tous les produits, à savoir les produits bruts (+27,6% à 9,36 Mrds DH), les produits alimentaires (+9,4% à 23,94 Mrds DH), les produits finis de consommation (+8,7% à 43,59 Mrds DH), les produits finis d’équipement (+6,1% à 43,04 Mrds DH), les demi produits (+4,3% à 39,17 Mrds DH) et l’énergie et lubrifiants (+0,5% à 28,22 Mrds DH). Pour ce qui est des exportations, elles ont été soutenues par celles des phosphates et dérivés qui ont atteint 20,3 Mrds DH à fin mars dernier, en progression de 18,2% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette performance est le résultat de la hausse des exportations des “Engrais naturels et chimiques” (+14,9% à 14,8 Mrds DH), des “Phosphates” (+52,8% à 2,01 Mrds DH) et de l’”Acide phosphorique” (+17,2% à 3,5 Mrds DH). De même, le secteur de l’aéronautique a également amélioré ses exportations de 15% à plus de 7 Mrds DH, profitant de l’augmentation des ventes des segments “Assemblage” (+17,9% à 4,54 Mrds DH) et “Electrical Wiring Interconnection System” – EWIS (+10,4% à 2,46 Mrds DH). Les exportations ont été aussi portées par les secteurs “Autres extractions minières” (+20,2% à 1,38 Mrd DH), “Autres industries” (+16,8% à 7,52 Mrds DH) et “Agriculture et agro-alimentaire” (+0,8% à 26,74 Mrds DH). En revanche, les ventes des secteurs “Electronique et électricité”, “Automobile” et “Textile et cuir” ont reculé respectivement de 11,6% à 4,21 Mrds DH, 7,8% à 37,36 Mrds DH et 1,4% à 11,51 Mrds DH. Enfin, les recettes Voyages ont atteint près de 24,63 Mrds DH à fin mars dernier en croissance de 2,4%, soit +579 MDH comparativement à fin mars 2023, précise l’Office.

Pour ce qui est des dépenses Voyages, elles se sont élevées à 7 Mrds DH, en hausse de 4,8% en glissement annuel, indique la même source. Ainsi, le solde de la balance Voyages a dépassé 17,62 Mrds DH durant les trois premiers mois de 2025, en amélioration de 1,5% par rapport à une année auparavant. L’Office des changes fait également savoir que les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 26,22 Mrds DH, contre 27,96 Mrds DH à fin mars 2024.