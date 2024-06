Balance commerciale : Allègement du déficit à fin avril

Cette évolution s’explique par la hausse des importations de biens de 1,6% à 241,20 Mrds DH à fin avril 2024, couplée à une hausse de 3,5% des exportations à 150,49 Mrds DH, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Dans le détail, la progression de +1,6% des importations résulte de la diminution de celles des produits énergétiques de -8,0% à 39,3 Mrds DH, des produits bruts de -10,5% à 10,7 Mrds DH et des produits alimentaires de -2,5% à 30,1 Mrds DH compensée par l’augmentation des achats des produits finis d’équipement de +6,8% à 55,7 Mrds DH, de l’or industriel de +18,9% à 189 MDH et des produits finis de consommation de +6,7% à 53,6 Mrds DH. Et d’un autre côté, la hausse des exportations +3,5% à 150,5 Mrds DH résulte principalement de l’amélioration des ventes de l’Automobile de +12,8% à 52,7 Mrds DH, de l’Aéronautique de +17,3% à 8,3 Mrds DH et des phosphates et dérivés de +4,7% à 25,2 Mrds DH ayant absorbé la contraction des expéditions des autres extraction minières de -19,0% à 1,5 Mrd DH.

Concernant les échanges de services, l’Office fait état d’un repli de 6,8% à 38,65 Mrds DH de l’excédent de la balance des services, contre 41,45 Mrds DH à fin avril 2023, résultant de la hausse des importations de services de 15,7%, alors que les exportations de services ont progressé de 4,2%.

Au volet des paiements, les recettes de voyage se sont contractées de -0,9% s’établissant à 31,9 Mrds DH. En revanche, les flux d’IDE se sont nettement améliorés de +48,6% à 8,3 Mrds DH à fin mars 2024, au moment où les recettes MRE ont augmenté de +2,4% à 36,8 Mrds DH.