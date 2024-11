Axe de la Résistance : Alors que les raids israéliens destructeurs se poursuivent, les bases d’Acre et de Haïfa visées par le Hezbollah 

Les médias israéliens ont rapporté, samedi, qu’un bâtiment avait été directement touché à Nahariya après l’échec du Dôme de Fer à abattre les drones lancés depuis le Liban. La 12ème chaîne israélienne a déclaré que les sirènes d’alerte avaient pourtant retenti par crainte d’infiltration de drones. D’autres médias ont indiqué que les bruits d’explosions ont été entendus à Nahariya, dans le nord de la Palestine occupée, coïncidant avec le son continu des sirènes de Ras Naqoura à Nahariya, en Galilée occidentale. Parmi les points faibles de l’armée israélienne figure son incapacité à faire face aux drones visant Israël, signale-t-on. Les drones frappent profondément l’entité d’occupation, en particulier le nord. Ces drones explosent souvent sans le retentissement des sirènes avertissant les colons de s’échapper vers les lieux fortifiés.

De son côté, le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a affirmé qu’après les alertes déclenchées entre 9h58 et 10h00 dans la région de la Galilée occidentale, les tirs d’une vingtaine de missiles qui ont traversé le territoire libanais, dont certains interceptés, avaient été détectés. Les médias israéliens ont en outre fait état des dizaines de missiles tirés depuis le sud du Liban vers le Krayot, au nord de Haïfa.

Le Hezbollah a précisé avoir mené dans la journée plusieurs opérations contre des bases, des attroupements et des colonies israéliens. A 10h00, une salve de missiles a visé la base de Sharaga (le quartier général administratif du commandement de la brigade Golani) au nord de la ville occupée d’Akka (Acre).

À 10h55, dans le cadre de la série des « opérations Khaybar », la base navale Stella Maris de surveillance et de contrôle maritime sur la côte nord, à l’ouest de Haïfa, a essuyé un barrage de missiles. À 11h00, une volée de missiles a ciblé un rassemblement des forces de l’armée israélienne dans le nouveau quartier général du commandement de la brigade occidentale dans la caserne de Ya’ra.

Alors que la seconde phase de l’offensive terrestre israélienne contre le sud du Liban en est à son 3eme jour, les combats se poursuivent dans sur trois fronts sud-libanais où 8 combats frontaux ont eu lieu. Selon les correspondants sur place une tentative d’intrusion dans le secteur occidental dans le casa de Tyr du côté de Teir Harfa s’est soldée par un échec. La résistance islamique avait indiqué que des militaires israéliens ont étés visés via un projectile téléguidé dans les périphéries ouest de la localité de Jebbine, assurant qu’il y a des tués et des blessés dans leurs rangs. Dans les détails, le correspondant d’al-Manar a indiqué que les combattants de la résistance ont visé les forces ennemies dans la citadelle de Shama’ qui supervise tout le littoral sud. Par la suite, ils ont été vus en train de battre en retraite vers la périphérie de Teir Harfa, puis en direction du nord de la Palestine occupée. Des images montrent des mouvements qui illustrent une évacuation de militaires tués ou blessés. Des médias israéliens ont rapporté qu’un hélicoptère transportant des tués ou blessés a atterri dans l’hôpital Rambam en provenance du nord.

Un autre front de combat se situe dans le secteur oriental de la frontière, dans le casa de Marjeyoun. Les communiqués de la Résistance islamique rapportent que les militaires israéliens ont été pris pour cible avec des barrages de projectiles ou des drones d’assaut dans les localités de Tallousé et ses périphéries (à 7 reprises à 14 :15, 14 :30, 15 :00, 15 :45, 18 :00, 20 :00) ainsi que dans la périphérie de Markaba (à trois reprises 8 :30, 10 :30 et 13 :15) et à la Porte al-Aamra au sud de la localité al-Khiam (14 :20).

Un autre front se situe à Maroun al-Ras et sa hauteur Kahil, dans le casa de Bint Jbeil, où les groupes militaires ennemis ont été ciblés (avec des barrages de roquettes à 10 :30 et à 18 :00, et à l’aide un grand drone d’assaut à 14 :00.

En même temps, les tirs de la résistance frappent les groupements militaires dans les colonies ou casernes israéliennes frontalières. Il est question que des tirs de drones d’assaut ont attaqué des groupements de militaires israéliens dans la caserne de Dovev et la colonie Yara’on (15 :30, 18 :00), et des barrages de roquettes les ont visés dans la caserne Yiftah (7 :30), et les colonies Misgav Am (7 :00), Dishon (10 :00), Sa’sa’ (11 :30), Dovev (18 :00) Manara (18 :30), Yara’on (18 :30) et dans la colonie Bar’am (18 :30)

A 9 :00 du matin, la résistance avait rendu compte de tirs d’un barrage de roquettes spécifiques sur la base Teyrat al-Carmel. Elle a en outre publié les images du tir de missiles Nasr 1, du 13 novembre, contre des attroupements militaires ennemis entre les localité Maroun al-Ras et la ville de Bint Jbeil. Ainsi que les images de l’attaque aux drones d’assaut et au missile Qader 2 contre HaKirya où se trouvent dans la ville de Tel Aviv le QG du ministère israélien de la guerre, l’état-major de l’armé d’occupation, la salle de gestion de la guerre et l’organisation de surveillance et de contrôle. Il est situé à 120 km de la frontière.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé samedi soir que le bilan de l’agression israélienne en cours contre le pays depuis le 8 octobre 2023 s’élevait à « 3 452 martyrs et 14 664 blessés ». Dans son communiqué, il a indiqué que « les raids de l’ennemi israélien sur le Liban vendredi ont fait 7 martyrs et 65 blessés ». Ces morts et blessés portent le nombre de victimes à « 3 452 martyrs et 14 664 blessés depuis le début de l’agression israélienne », selon la même source.

A noter que l’agression israélienne contre le Liban a également provoqué le déplacement forcé d’au moins 1 400 000 personnes, dont plus de 400 000 enfants.