Après le raid sur la Crimée : L’armée russe cible Odessa

Moscou a annoncé mardi 18 juillet avoir mené une « frappe groupée de représailles à l’aide d’armes de haute précision basées en mer » dans le courant de la nuit. Des frappes menées contre des « sites où des attentats à l’encontre de la Russie ont été préparés à l’aide d’embarcations sans équipage, ainsi que sur les lieux de leur fabrication dans la région d’Odessa », précise le communiqué de la Défense russe. « Des dépôts de carburant approvisionnant les équipements des forces armées ukrainiennes en essence » ont aussi été détruits dans les régions d’Odessa et Nikolaev, selon la même source. « Tous les objectifs à frapper ont été atteints », a conclu l’armée russe, revendiquant avoir touché 70 000 tonnes de réserves.

Plus tôt dans la matinée, le commandement opérationnel ukrainien pour le sud avait déclaré que « six missiles Kalibr » avaient été lancés « depuis les eaux de la mer Noire sur Odessa ». Affirmant qu’ils auraient tous été détruits par la défense antiaérienne, le commandement ukrainien relate que l’onde de choc et les débris des missiles « ont endommagé les infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées ». Selon Andriy Yermak, chef de l’administration présidentielle ukrainienne, cette série de frappes est « une preuve supplémentaire » que la Russie « veut mettre en danger la vie de 400 millions de personnes dans divers pays qui dépendent des exportations alimentaires ukrainiennes ».

Ces frappes russes surviennent quelques heures après une attaque ukrainienne menée à l’aide de drones navals contre le pont de Crimée. Cet acte, qui a coûté la vie à deux civils, a été qualifié de « terroriste » par le président russe lors d’une réunion gouvernementale retransmise à la télévision où le chef d’Etat a promis une « réponse ».

Par ailleurs, la Défense russe a annoncé aussi avoir déjoué une attaque de drones contre la Crimée. « Dix-sept drones ukrainiens ont été détruits par la défense aérienne », a indiqué le ministère sur sa chaîne Telegram. « Onze autres drones ont été neutralisés » et « n’ayant pas atteint leur cible, ils se sont écrasés », a-t-il ajouté. « Il n’y a eu aucune victime ni dégât », conclut l’armée russe. Une information également évoquée par Sergueï Aksionov, ministre des Affaires étrangères et chef de la République de Crimée.