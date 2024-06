Après avoir sanctionné l’Espagne pour sa position sur le Sahara : L’UE exige d’Alger de revoir sa politique

« L’Union européenne considère qu’en imposant ces mesures commerciales restrictives, l’Algérie ne respecte pas ses engagements de libéralisation des échanges au titre de l’accord d’association UE-Algérie », conclu en 2002. La tension est montée d’un cran lorsque l’Association professionnelle des banques et établissements financiers d’Algérie avait demandé le 9 juin 2022, à travers une note adressée aux dirigeants des banques et établissements financiers du pays, le gel de toute démarche de domiciliation bancaire pour l’import ou l’export vers et depuis l’Espagne. Une mesure de rétorsion justifiée par le refus de Pedro Sanchez, chef du gouvernement, de revenir sur son appui à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental.

« Compte tenu des efforts infructueux pour résoudre la question à l’amiable, l’UE a pris cette initiative pour préserver les droits des entreprises et exportateurs européens exerçant en Algérie qui sont affectés. Les mesures algériennes nuisent également aux consommateurs algériens en raison d’un choix de produits indûment restreint », a indiqué la CE.

Charles Michel, président du Conseil européen, et Josep Borrel, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, l’Espagnol se sont rendus à Alger, respectivement en septembre 2022 et mars 2023, pour convaincre les autorités algériennes de lever les sanctions décrétées contre les sociétés espagnoles. Bruxelles exige, désormais, des solutions à certains problèmes identifiés, notamment « les restrictions imposées aux marchandises exportées ou importées d’Espagne, et à la circulation des capitaux entre l’Algérie et l’Espagne ».

Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui a pris part, vendredi à Bari, en marge du sommet du G7 en Italie, des entretiens avec C. Michel, président du Conseil européen.