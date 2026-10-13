Appui aux entreprises : L’accompagnement de la GIZ

Un dispositif destiné à accompagner les entreprises dans leur développement stratégique, leur transformation numérique et, plus largement, leur capacité à créer de l’emploi entre dans sa phase opérationnelle au Maroc. Baptisé « Appui technique aux entreprises pour la création d’emploi », le projet est déployé dans le cadre du Programme PPE2, « Initiative spéciale pour un travail décent et une transition juste », financé par la coopération allemande.

Le programme est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), en coopération avec le ministère de l’Industrie et du Commerce. Son champ d’intervention couvre notamment la création d’emplois, la durabilité environnementale, la cohésion sociale et le soutien des femmes dans le milieu professionnel.

Les documents de mission font apparaître une approche qui dépasse le simple accompagnement ponctuel. Trois entreprises doivent bénéficier d’une expertise ciblée, chacune sur un levier différent de développement.

Le premier dossier, TDR 49, est consacré au développement stratégique d’un groupe international allemand présent dans plus de 79 pays et opérant déjà au Maroc depuis Casablanca. Actif dans les biens de consommation et les solutions industrielles, le groupe souhaite disposer d’une stratégie nationale pour les prochaines années, assortie d’une feuille de route opérationnelle. Mais l’enjeu dépasse la définition d’une nouvelle stratégie commerciale. La mission prévoit une évaluation de la viabilité économique d’un site de production au Maroc ou d’une joint-venture. L’étude devra examiner les conditions d’une implantation industrielle, depuis le cadre réglementaire et les incitations jusqu’à la logistique, la chaîne d’approvisionnement, les coûts et les ressources humaines. Elle devra également chiffrer les investissements, les coûts et la rentabilité du projet. Le dossier fait ainsi apparaître un projet industriel déjà suffisamment avancé pour qu’un nouveau site soit prévu dans la zone franche de Tanger. Une inauguration est programmée vers la fin de 2026, à l’occasion de la première visite au Maroc d’un membre de la direction générale du groupe.

L’accompagnement doit également contribuer à la création d’emplois. Selon les termes de référence, le projet devrait permettre le recrutement progressif de 8 à 10 collaborateurs en 2026 et 2027.

Le deuxième axe porte sur la digitalisation des opérations. À Essaouira, une entreprise doit être accompagnée dans le cadrage et le déploiement d’une plateforme ERP/CRM destinée à couvrir plusieurs fonctions de son activité : commercial, bureau d’études, production, achats, chantiers et service après-vente. La mission doit également couvrir la rédaction du cahier des charges, le choix de la solution, son paramétrage et son opérationnalisation.

À Kénitra, le troisième volet s’attaque plus en amont à la transformation numérique. L’objectif est d’abord d’établir un diagnostic du niveau de maturité digitale et organisationnelle de l’entreprise, avant de définir un plan de pré-transformation. La mission doit ensuite déboucher sur un schéma directeur des systèmes d’information sur trois ans, l’accompagnement au choix d’un ERP intégré, une stratégie de cybersécurité et une structuration de la direction des systèmes d’information.

Les trois missions doivent démarrer bientôt. Le TDR 49 prévoit 25 jours d’expertise et une période maximale de réalisation de cinq mois. Les missions consacrées à la digitalisation et à la transformation numérique sont respectivement prévues sur 15 et 25 jours-hommes d’expertise, avec une durée maximale de six mois.

Le dispositif est porté opérationnellement dans le cadre du projet « Appui technique aux entreprises pour la création d’emploi ». IBF Expertise SA a lancé les trois missions, avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 17 août 2026. Les candidatures sont examinées au fil de leur réception et le processus peut être clôturé avant cette échéance lorsqu’un profil répond pleinement aux critères recherchés.