Alger met un pied dans le projet OBOR : Et cherche une place dans les BRICS

Les deux pays ont signé à cette occasion 19 accords dans de multiples domaines et réaffirmé leur volonté de renforcer un partenariat établi depuis plus de 60 ans. Pour bien montrer l’importance de ce voyage, l’Algérie a dépêché pas moins d’une dizaine de ministres aux côtés d’A. Tebboune. À l’issue d’un entretien élargi aux délégations, le président algérien et le chef de l’État chinois ont signé 19 mémorandums d’entente dans des secteurs comme le commerce, le transport ferroviaire ou l’agriculture. D’autres accords sont pressentis avant la fin de ce déplacement de cinq jours, incluant les patrons de grandes entreprises comme Mobilis ou Sonatrach.

Les deux pays confirment ainsi leurs liens privilégiés. Pékin est le premier partenaire commercial d’Alger avec 9,4 milliards de dollars annuels atteints en janvier, soit +60% en un an. A. Tebboune compte bien faire encore progresser les investissements chinois, avec notamment le projet de port en eau profonde d’El Hamdania. Un lieu qu’Alger souhaite intégrer dans l’initiative chinoise des « nouvelles routes de la soie », à laquelle le pays a adhéré en 2018.

Outre l’économie, Alger souhaite le soutien diplomatique de la Chine dans son intégration à l’ensemble des BRICS. L’Algérie est candidate pour intégrer cette organisation de pays émergents comprenant aussi Brésil, Inde, Russie et Afrique du Sud. La réponse sera donnée en août au sommet de Johannesburg. Après Moscou, A. Tebboune a besoin de Pékin pour consolider son dossier, d’autant qu’on parle d’une opposition éventuelle de l’Inde.