African Lion 2024 : Top départ pour des manœuvres d’envergure

Au siège de l’état-major de la Zone sud à Agadir, une cérémonie d’ouverture a été organisée lundi annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmées en présence des représentants des pays participants.

Lors de cette cérémonie co-présidée par le général de division Mohammed Benlouali, chef d’état-major de la Zone sud et le général de division Todd R. Wasmund, commandant général de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique, le scénario de l’exercice de simulation de poste de commandement et les activités y afférentes de cette 20e édition ont été présentés.

Environ 7 000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays en plus de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN) prennent part aux côtés des FAR et des Forces armées américaines, à ces manœuvres militaires d’envergure.

Prévu au niveau de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit, l’exercice African Lion 2024 comporte plusieurs activités, dont des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens, combinés, de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales, des opérations aéroportées, ainsi qu’un exercice de planification opérationnelle pour les cadres des états-majors de la Task Force.

Cette vingtième édition comprend également des entraînements de lutte contre les armes de destruction massive et un ensemble de prestations médico-chirurgicales et sociales fournies au profit de la population de la région d’Akka par un hôpital militaire de campagne.