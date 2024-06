Accord entre le Maroc et la Palestine : Un MoU à très forte charge politico-diplomatique

L’accord a été signé par Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du commerce et Arafat Hussein Suleiman Asfour Abusnina son homologue palestinien.

R. Mezzour a déclaré que cette entente est essentielle pour le développement économique mutuel et l’augmentation des échanges commerciaux. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’investissement et de marchés, «tout en consolidant les liens historiques et fraternels entre le Maroc et la Palestine», rapporte la MAP. De son côté, son homologue palestinien a salué les avancées industrielles du Maroc, en soulignant les bénéfices de l’expertise marocaine pour la Palestine.

Cette démarche intervient une semaine après la levée de boucliers suscitée par la carte du monde arabe et de l’Iran, brandie par Benyamin Netanyahu, Premier ministre israélien, avec le Maroc amputé de son Sahara. Une « erreur », s’est empressé de s’excuser le cabinet du chef du gouvernement israélien… Qui, il faut le rappeler, s’est répétée par trois fois depuis que Rabat et Tel Aviv ont « normalisé » leurs relations, ce qui a été mal accueilli par de larges pans de l’opinion marocaine.