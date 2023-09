A la veille de la visite du leader nord-coréen en Russie : Des missiles ukrainiens ciblent le port de Sébastopol

Kim Jong-un « a montré de l’intérêt pour l’espace et les fusées. Ils essaient de développer ce domaine, montrons-leur de nouvelles choses », a déclaré V. Poutine à la presse mercredi, alors qu’il s’apprêtait à accueillir le dirigeant nord-coréen au cosmodrome Vostotchny, dans l’Extrême-Orient russe. « Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d’être venu en Russie », a déclaré le maitre du Kremlin, selon des images diffusées à la télévision russe, précisant que les discussions porteraient notamment sur la « situation dans la région », la « coopération économique » et « des questions humanitaires ».

Il s’agit de la première rencontre des deux dirigeants depuis un précédent voyage de Kim Jong-un à Vladivostok en 2019. Le dirigeant coréen a déclaré que les relations avec la Russie étaient désormais « la première priorité de la RPDC ». Aussi a-t-il affirmé que son pays « soutenait toutes les décisions de Poutine », ajoutant que la Russie s’était montrée « à la hauteur de la lutte sacrée pour protéger sa sécurité », selon l’agence TASS. « La Russie est en ce moment confrontée […] à de telles forces hégémonistes pour protéger ses intérêts en matière de sécurité. Nous avons toujours exprimé notre soutien total et inconditionnel à toutes les mesures prises par le gouvernement russe », a abondé le dirigeant nord-coréen.

La discussion a eu lieu dans une salle de négociations du cosmodrome, en présence des délégations des deux pays, en présence notamment de Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense. Selon TASS, les discussions officielles entre les dirigeants russe et nord-coréen ont duré plus de deux heures. Lors du déjeuner, organisé en l’honneur de cette rencontre, le président russe a trinqué au « renforcement futur de la coopération » avec Pyongyang. « Un toast au renforcement de l’amitié et de la coopération entre nos pays », a déclaré V. Poutine, debout derrière une longue table, entouré de hauts responsables russes et nord-coréens. « Au bien-être et à la prospérité de nos peuples », a-t-il ajouté sur un ton solennel, avant de lever un verre. Ce à quoi le dirigeant nord-coréen a répondu en trinquant à la « santé » de son hôte russe et aux « nouvelles victoires de la grande Russie ».

En amont de la rencontre, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait indiqué que les deux hommes devaient parler de « sujets sensibles » sans prêter attention « aux mises en garde » US. Washington craint en effet que la Russie ne s’approvisionne en armes pour ses opérations militaires en Ukraine auprès de la Corée du Nord, elle-même sous sanctions à cause de ses programmes nucléaire et de mise au point de missiles.

Le 9 septembre, V. Poutine avait adressé un message de félicitations au leader coréen à l’occasion du 75e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, prônant un renforcement de leur coopération « sur tous les axes ». En juillet dernier, S. Choïgou s’était rendu à Pyongyang à l’occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. Il avait assisté avec le dirigeant nord-coréen à un défilé militaire et avait également suggéré d’organiser des exercices militaires conjoints.

Le déplacement du leader nord-coréen en Russie a coïncidé avec une attaque ukrainienne de missiles contre un chantier naval de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée, endommageant deux bateaux en réparation et faisant 24 blessés, ont annoncé les autorités russes. « Cette nuit, les forces armées ukrainiennes ont [conduit] une frappe au moyen de dix missiles de croisière » sur un chantier naval de Sébastopol, a rapporté le ministère russe de la Défense sur Telegram. « Deux navires en réparation ont été endommagés » après avoir été touchés par des missiles, a ajouté le ministère, tandis que la défense aérienne a abattu sept missiles de croisière, selon la même source. Plus tôt, Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur russe de Sébastopol, avait indiqué sur Telegram qu’un incendie s’était déclaré sur le chantier naval visé et que les services compétents étaient à pied d’œuvre. « A la suite de l’attaque, selon de premières informations, un total de 24 personnes ont été blessées », avait ajouté le gouverneur.

Trois drones navals ont par ailleurs tenté d’attaquer un détachement de bateaux de la flotte russe de la mer Noire, avant d’être détruits par le patrouilleur russe Vassili Bykov, a rapporté la Défense russe. Sébastopol est le port d’attache de la flotte russe de la mer Noire dans la péninsule de Crimée, rattachée à la Russie en 2014. Cette dernière est régulièrement ciblée par des attaques de drones aériens et navals depuis le déclenchement de l’offensive contre l’Ukraine en février 2022.

Le bilan établi 24 heures plus tôt par la Défense russe a annoncé la neutralisation d’environ 580 soldats de Kiev, d’un lance-roquettes multiple de fabrication turque et de quatre stocks de munitions. De plus, en 24 heures, quatre roquettes de HIMARS et d’Ouragan et 41 drones ont été abattus.

L’armée russe a détruit un lance-roquettes multiple T-122 Sakarya de production turque en ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère russe de la Défense dans le bilan quotidien de ce 12 septembre. Selon l’instance, un poste de commandement et d’observation ennemi a aussi été anéanti dans la région de Soumy. Lors des combats, les troupes russes ont neutralisé près de 580 militaires ukrainiens, dont plus de 255 sur l’axe de Donetsk.

Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu jusqu’à 140 autres dans la zone du sud de Donetsk et jusqu’à 35 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à 25 soldats. Enfin, jusqu’à 45 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 80 sur celui de Kherson.

Parmi les pièces d’artillerie occidentales mises hors service figurent trois systèmes d’artillerie américains M777, trois véhicules blindés de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine, un obusier américain M119 et un obusier français TRF1. Le même sort a été réservé à quatre obusiers D-30, un D-20, deux Msta-B, deux Gvozdika, un char et une station radar Nota.

Quatre entrepôts de munitions ont aussi été rasés.

En outre, les forces armées russes ont intercepté quatre roquettes de HIMARS et d’Ouragan, ainsi que 41 drones. Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 143 zones.