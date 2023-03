A la veille de « grandes manœuvres » entre Séoul et Washington : Pyongyang tire la sonnette d’alarme

La Corée du Nord doit « intensifier régulièrement les divers exercices de simulation de guerre réelle, de manière diversifiée et dans des situations différentes », a déclaré Kim Jong Un, selon l’agence de presse coréenne KCNA. En outre, le leader nord-coréen, qui a supervisé un nouvel exercice militaire, a ordonné aux soldats de se préparer à « deux missions stratégiques : premièrement, dissuader la guerre et, deuxièmement, prendre l’initiative de la guerre ».

Des images publiées vendredi par KCNA ont montré le lancement simultané de six missiles par l’unité Hwasong, entraînée pour des « missions de frappe », a indiqué l’agence, ajoutant que l’unité « a tiré une puissante salve (de missiles) sur les eaux ciblées dans la mer de Corée occidentale ».

La veille, l’armée sud-coréenne avait annoncé avoir détecté le lancement d’un missile balistique de courte portée en direction de la mer au large de sa côte ouest, tiré depuis la ville portuaire de Nampo, au sud de Pyongyang. Cet exercice militaire intervient alors que Séoul et Washington s’apprêtent à mener lundi leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes depuis cinq ans.

Plus tôt cette semaine, la Corée du Nord a accusé les Etats-Unis d’attiser « intentionnellement » les tensions et Kim Yo Jong, la très puissante sœur de Kim Jong Un, a prévenu que si les Etats-Unis interceptaient un des essais de missiles de Pyongyang, cela serait perçu comme une « déclaration de guerre ». Les médias d’État assurent que les exercices nord-coréens comprenaient des tirs de « missiles nucléaires tactiques » visant à détruire les capacités aériennes de l’ennemi. Un domaine dans lequel la Corée du Nord est inférieure à son voisin, selon les experts.

Les relations entre Pyongyang et Séoul sont au plus bas depuis plusieurs années, avec des pourparlers au point mort. On s’attend donc à une hausse importante des tensions entre les deux camps la semaine prochaine, avec la crainte qu’une réaction hâtive d’un côté ou de l’autre du 38e parallèle puisse donner lieu à une escalade difficilement contrôlable.