Yémen : Un missile a ciblé, lundi, l’aéroport Ben Gourion : M. al-Mashat invite les opérateurs étrangers à quitter Israël

M. Al-Mashat a averti, dans des déclarations à l’agence de presse yéménite Saba, que l’environnement dans l’entité d’occupation israélienne est « dangereux » pour ces entreprises. « Faute de quoi vous devez assumer les conséquences de votre insistance (à rester) et assumer les pertes que vous subirez », a-t-il souligné.

Le leader yéménite a également averti que certaines entreprises d’investissement dans l’entité d’occupation israélienne avaient ignoré les avertissements des forces armées yéménites, transformant leur activité cette entité en une « aventure dangereuse », susceptible d’engendrer des « coûts importants ». Dans ce contexte, le président du Conseil politique suprême du Yémen a annoncé que Sanaa pourrait prendre des décisions supplémentaires dans les prochains jours, exposant ces sociétés d’investissement à des risques réels et significatifs.

Afin de limiter autant que possible les dommages au gouvernement d’occupation israélien et d’éviter qu’il n’entraîne d’autres parties, M. Al-Mashat demandera aux autorités compétentes de fixer un calendrier de départ pour les sociétés d’investissement. Il a également déclaré que Sanaa a été informé de « la volonté de certaines sociétés de transférer leurs investissements, en réponse aux avertissements précédents », conseillant les autres « de partir avant qu’il ne soit trop tard ».

Il a également affirmé que les dommages pourraient affecter les activités d’investissement des sociétés à l’intérieur et à l’extérieur de l’entité d’occupation israélienne si les forces armées yéménites poursuivaient cette phase d’escalade. « Le gouvernement du criminel Benjamin Netanyahu ne se soucie pas des intérêts des sociétés d’investissement ; il joue plutôt avec leur sécurité pour servir ses propres intérêts. Ceux qui méprisent la vie de leurs prisonniers ne se soucieront pas de la sécurité des entreprises et des investissements d’autrui », a-t-il rappelé.

Il convient de noter que les déclarations du président du Conseil politique suprême du Yémen font suite à l’appel lancé samedi par une source au ministère de la Défense du gouvernement de Sanaa aux investisseurs et aux entreprises étrangers opérant dans l’entité d’occupation israélienne à quitter immédiatement le territoire.

La source a ajouté que « le climat d’investissement (en Israël) ne sera pas sûr, et il est préférable de partir tant que l’occasion est favorable. » Il a expliqué que « les missiles yéménites sont conçus avec plusieurs ogives et, s’ils sont interceptés, se divisent pour atteindre davantage de cibles ». Et d’indiquer que cela rend les systèmes de défense israéliens « inutiles », réitérant la position de Sanaa selon laquelle les missiles yéménites « ne cesseront de cibler l’entité jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège y soit levé ».

Quelques minutes plus tard, un missile a été tiré depuis le Yémen en direction d’Israël et les sirènes d’alerte ont retenti à Netanya, Tel Aviv, à l’ouest de Jérusalem et dans le Néguev. De fortes explosions ont été entendues à Jérusalem, en Cisjordanie occupée et dans le centre. Le trafic aérien à l’aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv a été suspendu. Les forces armées yéménites ont annoncé dimanche avoir mené plusieurs opérations militaires contre des cibles dans l’entité d’occupation israélienne, notamment l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Le général de brigade Yahya Saree, porte-parole, a relevé que « la force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire de haute qualité ciblant l’aéroport de Lod (Ben Gourion), dans la région occupée de Jaffa, avec un missile balistique hypersonique ». Il a ajouté que « les drones des forces armées yéménites ont mené trois opérations militaires ciblant trois cibles vitales appartenant à l’ennemi israélien dans les régions de Jaffa, Ashdod et Umm al-Rashrash, en Palestine occupée, avec trois drones ».

Y. Saree a conclu en affirmant que « les forces armées yéménites, après avoir imposé avec succès une paralysie partielle du trafic aérien à l’aéroport de Lod, œuvrent, avec l’aide de Dieu, à imposer une paralysie totale du trafic aérien à cet aéroport dans les prochains jours. Les compagnies aériennes qui ne se sont pas encore conformées à ce blocus aérien doivent en tenir compte afin de préserver la sécurité de leurs avions et de leurs passagers ».

Le 29 mai, les forces armées yéménites ont mené une opération militaire contre l’aéroport Ben Gourion avec un missile balistique hypersonique. Début mai, les forces armées yéménites ont annoncé l’imposition d’un blocus aérien complet à l’entité occupante, ciblant à plusieurs reprises les aéroports, en réponse à l’escalade israélienne et à sa décision d’étendre ses opérations militaires à Gaza.