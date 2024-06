Transport touristique : L’OMTT lance le “Tourism Transport Industry Day” à Casablanca

Cet événement mettra en lumière les dernières avancées technologiques et leurs applications dans le secteur du transport, tout en promouvant des pratiques durables grâce à des initiatives et des partenariats entre les secteurs public et privé, indique l’OMTT dans un communiqué. Selon les organisateurs, cette journée s’inscrit dans le contexte de la préparation du Maroc à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030, qui “représente une opportunité exceptionnelle pour le pays de démontrer son excellence en matière d’hospitalité et de moderniser son secteur touristique afin de répondre aux attentes mondiales”. “Au cœur de ces préparatifs se trouve le secteur du transport touristique, un élément essentiel pour assurer la mobilité efficace et durable des millions de visiteurs attendus”, ajoute la même source.

Ainsi, les participants au “Tourism Transport Industry Day” auront l’opportunité d’échanger sur l’impact de cet événement sur le transport touristique, les innovations technologiques, les stratégies de développement et les partenariats public-privé pour une mobilité touristique durable. Le programme de la journée comprendra des sessions de discussions sur les stratégies et innovations nécessaires pour relever les défis posés par l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

Le “Tourism Transport Industry Day” est une journée scientifique essentielle pour les acteurs des secteurs du tourisme et du transport, visant à partager des idées, forger des partenariats et se préparer à un avenir prospère. En s’engageant activement dans ces discussions, les participants veilleront à ce que le transport touristique au Maroc soit prêt à répondre aux exigences et aux opportunités que présentera la Coupe du Monde 2030, tout en respectant les principes de durabilité et d’innovation.