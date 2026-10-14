Tension israélo-libanaise : Un haut diplomate iranien reçu par le Hezbollah et Amal

La veille mardi, le Hezbollah avait annoncé un ambitieux programme d’aide financière au logement pour des dizaines de milliers de familles, essentiellement chiites, déplacées par la guerre avec Israël. Cette annonce officielle du parti intervient malgré les tentatives américaines pour assécher ses sources de financement. Chaque famille de Beyrouth et de sa banlieue sud recevra la somme de 14 000 dollars par an, échelonnée sur quatre versements trimestriels. Cette aide ira aux déplacés dont les habitations ont été totalement détruites ou sérieusement endommagées. Les habitants de la zone occupée par Israël au Liban-Sud et des régions limitrophes recevront, eux, 12 000 dollars, indépendamment de l’état de leur logement. L’argent servira à acheter des meubles et à payer les loyers sur une période d’un an pour au moins 50 000 familles déplacées, selon des sources informées.

L’annonce de ce plan détaillé était attendue après une promesse faite en ce sens fin septembre par Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah. Cette aide massive, la première depuis le début de la guerre, le 2 mars, intervient une semaine après des informations de presse affirmant que l’Iran aurait réussi à faire parvenir au Hezbollah un montant de 200 millions de dollars. Ce transfert aurait eu lieu malgré le sévère blocus financier américain frappant la République islamique et les efforts d’assèchement des sources de financement du Hezbollah déployés par Washington avec la coopération des autorités libanaises.