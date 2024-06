Télécoms : Progression de 4,4% du parc mobile à 55,2 millions d’abonnés au T1 2024

La structure de ce parc demeure caractérisée par la prépondérance du prépayé avec 87,1% contre 12,9% pour le post payé. L’usage moyen mensuel sortant de cette période ressort, quant à lui, en contraction de -11,4% à 70 minutes comparativement à T1 2023. Par opérateur, IAM maintient sa position de leader avec une PDM de 34,9% (vs. 36,1% au T1 2023), suivi par Meditelecom avec 32,7% (contre 33,4% un an auparavant) au moment où la PDM de WANA Corporate avance à 32,4% (vs. 30,5% à fin mars 2023).

Par catégorie de clients, WANA Corporate détient une PDM de 36,1% sur le post payé (vs. 35,1% une année auparavant), suivi de IAM avec 34,5% (vs. 35,4% un an auparavant) et de Meditelecom avec 29,4% (vs. 29,5% au T1 2023).

Sur le prépayé, IAM maintient la tête du classement avec une PDM de 35% (vs. 36,2% à fin mars 2023), suivi de Meditelecom avec 33,2% (vs. 33,9% un an auparavant) et de WANA Corporate avec 31,8% (vs. 29,8% au T1 2023). De son côté, le parc de la téléphonie fixe poursuit son développement au T1 2024 en progressant de +2,7% à 2,95 millions d’abonnés par rapport au trimestre précèdent (en amélioration de +9,3% en glissement annuel). De ce fait, le taux de pénétration s’établit à 7,97% (vs. 7,36% au T1 2023).

Le trafic sortant de la téléphonie fixe augmente à l’issue du T1 2024 à 299 millions de minutes, en repli de -11,8% comparativement à la même période en 2023. Maroc Telecom continue de perdre des parts mais demeures en tête du marché avec une PDM de 59,2% (vs. 70,42% au T1 2023), suivi par Meditelecom avec 23% (vs. 19,2% un an auparavant) et Wana Corporate avec 17,8% (vs. 10,4% à fin mars 2023).

Le segment internet, pour sa part, ressort en quasi-stagnation à fin mars 2024 à 38,3 millions d’abonnés par rapport au trimestre précèdent (en amélioration de +7,5% en y-o-y), ramenant le taux de pénétration à 103,45% (vs. 103,42% au T4 2023 et 97,19% au T1 2023). Par opérateur, Maroc Telecom occupe une part de marché de 33% (vs. 35,32% au T1 2023) contre 67% pour le reste des opérateurs. Sur l’ADSL, IAM détient 67% (contre 87,6% un an auparavant), tandis que les autres opérateurs se partagent 33% du marché (vs. 12,4% un an auparavant). Sur l’Internet Mobile, Maroc Telecom affiche une PDM en amélioration à 31,2% (contre 32,9% au T1 2023), suivi de 68,8% pour les autres opérateurs. Pour l’Internet FTTH, IAM demeure leader avec une PDM de 48,8% (vs. 47,2% un an auparavant) contre 51,2% pour les autres opérateurs. Enfin, la 4G prédomine avec plus de 89,5% du parc Internet mobile contre 10,5% pour la 3G.