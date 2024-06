Sommet Corée-Afrique : Séoul réajuste son aide au Continent noir

Toujours modeste, l’aide publique au développement qui ruisselle de Séoul vers les capitales africaines est en nette augmentation. C’est l’un des enjeux de ce rendez-vous de mardi à Séoul. Avec près de 600 millions de dollars en 2021, le continent africain est désormais le deuxième bénéficiaire des aides de Séoul. Les pays africains avec, en tête, l’Éthiopie, l’Égypte et la Tanzanie, reçoivent près d’un quart des montants alloués au développement par les autorités sud-coréennes. En 2007, ce n’était que 14%. Ces nouvelles aides sud-coréennes sont surtout allouées aux infrastructures sociales et économiques, particulièrement dans le secteur de la santé, mais aussi de la sécurité alimentaire. La plupart de ces aides transitent par le secteur public avec trois méthodes : des prêts avec des taux d’intérêts compétitifs, des subventions et des aides liées à des achats futur de matériel à des entreprises sud-coréennes.

L’Éthiopie et la Corée du Sud ont notamment signé dimanche un accord de financement d’un milliard de dollars pour plusieurs projets de développement. Les deux pays entretiennent une relation particulière depuis la guerre de Corée. « Nos deux pays partagent une longue histoire de plus de six décennies, depuis le soutien de l’Éthiopie pendant la guerre de Corée » a déclaré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui rappelait dimanche sur X les liens historiques qui unissent son pays à la Corée du Sud. Sa dernière visite à Séoulremonte au mois d’août 2019. L’ancien président sud-coréen Moon Jae-in avait qualifié les deux pays de « frères de sang », et cinq accords de coopération avaient été signés. En 1950, des soldats éthiopiens ont participé à la mission des Nations unies pour venir en aide à la Corée du Sud. L’empereur Haïlé Sélassié avait décidé d’envoyer le bataillon Kagnew, une unité d’élite de l’armée impériale.

La Corée du Sud compte aujourd’hui plusieurs lieux de commémoration de l’engagement éthiopien, comme le mémorial dédié aux vétérans, situé à Chuncheon. C’est là que le premier ministre éthiopien et la première dame ont déposé une couronne de fleurs dimanche, après la signature de l’accord de financement.