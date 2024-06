Singapour accueille le Forum Shangri-La : Les ministres américains et chinois de la Défense de la partie

Les chefs américain et chinois de la Défense ont eu des discussions « positives, pratiques et constructives », a indiqué Wu Qian, porte-parole du ministre chinois de la Défense, au terme d’une heure de pourparlers entre Dong Jun et Llyod Austin.

Cette entrevue a eu lieu en marge du Dialogue Shangri-La, forum annuel sur la défense qui se tient jusqu’à dimanche 2 juin. Dans un compte-rendu des discussions communiqué par le Pentagone, L. Austin a assuré que les USA et la Chine allaient reprendre les communications militaires par téléphone « dans les prochains mois ». Il réaffirme ainsi l’annonce faite par le président Joe Biden et le président Xi Jinping en novembre 2023. Pékin avait en effet suspendu les discussions militaires avec Washington fin 2022, en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants.

Le ministre américain a également salué le projet de convoquer un groupe de travail sur la communication de crise avec la Chine d’ici la fin de l’année. À l’issue de cette rencontre, le porte-parole de la Défense chinoise a pour sa part estimé que les relations entre les armées chinoise et américaine avaient « stoppé leur déclin » et se stabilisaient. La partie chinoise a tout de même averti qu’il n’était pas possible pour Pékin et Washington de résoudre tous les problèmes bilatéraux en une seule réunion. La rencontre de Singapour laisse donc présager de futurs pourparlers militaires afin d’apaiser les tensions. Leporte-parole de la Défense chinoise a souligné que les actions US à Taïwan violent gravement le principe d’une seule Chine.

Le Dialogue Shangri-La, qui réunit des chefs de la Défense du monde entier est devenu ces dernières années un baromètre des relations sino-américaines. Ce rendez-vous intervient une semaine après d’importantes manœuvres militaires menées par des navires et des avions de chasse chinois simulant un encerclement de Taïwan, dont Pékin revendique la souveraineté. Les rivalités en mer de Chine méridionale devraient ainsi figurer en toile de fond de ce forum.