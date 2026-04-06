Réfection des routes dans le Draa : Des morts dans une sortie de route près de Skoura

La voiture, qui transportait une famille de six personnes, a fait une sortie de route et s’est trouvée dans le chantier. L’une des victimes est décédée sur place, tandis que la seconde a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Les mêmes sources ajoutent que le chantier, fait partie d’un projet supervisé par le ministère de l’Équipement et de l’eau. Il est à l’arrêt depuis plus d’un an, sans mesures de sécurité.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale et la Protection civile ont été mobilisées pour prendre en charge les blessés et les victimes. Une enquête a été ouverte.