Home SociétéDes morts dans une route près de SkouraRéfection des routes dans le Draa : Des morts dans une sortie de route près de Skoura
Des morts dans une route près de SkouraMarocSociété

Réfection des routes dans le Draa : Des morts dans une sortie de route près de Skoura

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Réfection des routes dans le Draa : Des morts dans une sortie de route près de Skoura

La voiture, qui transportait une famille de six personnes, a fait une sortie de route et s’est trouvée dans le chantier. L’une des victimes est décédée sur place, tandis que la seconde a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Les mêmes sources ajoutent que le chantier, fait partie d’un projet supervisé par le ministère de l’Équipement et de l’eau. Il est à l’arrêt depuis plus d’un an, sans mesures de sécurité.

Les autorités locales, la Gendarmerie royale et la Protection civile ont été mobilisées pour prendre en charge les blessés et les victimes. Une enquête a été ouverte.

You may also like

Soins de santé primaires : 1 400 centres réhabilités

Réforme de la profession des Adouls : Le projet de loi ad hoc rejeté...

Arnaque aux amendes des infractions routières : La Justice tire la sonnette d’alarme

Migration irrégulière : L’Intérieur fait son bilan pour 2025

Défense : Les Américains prévoient de former les Africains aux Drones dans le Royaume

Vente de diplômes universitaires : Un enseignant de la faculté de droit d’Agadir condamné...

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.