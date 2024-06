Passage du Détroit : Les Espagnols mobilisés…

Le dispositif de cette année, appliqué jusqu’au 15 septembre prochain, prévoit une augmentation du nombre de véhicules de plus de 6% par rapport à l’année précédente, soit près de 820.000 véhicules, ainsi qu’une hausse de 4% du nombre de passagers, représentant 3,3 millions d’individus. Les responsables de l’opération estiment que cette tendance à la hausse se poursuivra, reflétant l’augmentation constante des déplacements estivaux.

L’OPE mobilise divers organismes de l’administration de l’État espagnol, incluant les autorités portuaires, la Direction générale de la marine marchande et la Direction générale de la santé publique. Un plan spécial de flotte de navires et des plans provinciaux de coordination sont également prévus pour assurer la fluidité du trafic et la sécurité des voyageurs.

Les dates critiques identifiées pour cette opération sont les périodes du 14 au 16 juin, du 1er au 5 août ainsi que du 30 août au 1er septembre. Durant ces journées, des mesures spéciales telles que l’interchangeabilité des billets seront mises en place pour accélérer l’embarquement.

La Direction générale de la protection civile recommande aux voyageurs, de planifier leur voyage avec soin et d’arriver au port avec des billets confirmés, afin de faciliter le service offert par les compagnies maritimes.