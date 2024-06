Nouveaux raids américano-britanniques contre le Yémen : Nouvelles attaques contre les intérêts israéliens en mer Rouge

Alors que des médias signalent que l’Autorité maritime britannique avait reçu un rapport faisant état d’un incident à 98 milles marins à l’est d’Aden, au Yémen, le général Yehya Sarii, porte-parole des forces yéménites, a est revenu sur l’incident relevé par le Centcom en signalant que le navire ciblé avait violé l’interdiction imposée aux navires conduisant vers les ports des territoires palestiniens occupés. « Lors de cette opération, le navire a subi de graves dommages et risque de couler », a-t-il noté.

Il a aussi rappelé que « les forces armées yéménites mettent en garde toutes les entreprises contre tout lien avec l’ennemi israélien et contre le trafic de leurs navires vers ou depuis les ports de la Palestine occupée. Si cet avertissement n’est pas pris en compte, les navires seront ciblés. »

A signaler que lors de son discours de jeudi, Abdelmalek Al Houthi, leader des Ansarullah avait indiqué que 145 bâtiments avaient été touchés par les forces de Sanaa depuis que l’élan de solidarité avec les Gazaouis avait pris les formes d’un embargo maritime décrété par le Yémen contre l’entité sioniste.

Ce discours intervient après la réussite de la deuxième opération conjointe en date des forces yéménites et irakiennes. Des missiles ailés et des drones ont été lancés contre Ashdod et Haifa.

D’autre part, les forces de la coalition américaine avaient déjà mené deux agressions aériennes contre le bâtiment de la radio Rima et le complexe gouvernemental du district d’Al-Jabain dans le gouvernorat de Rima, à l’ouest du Yémen.

Le ministère de la Santé du gouvernement de Sanaa a affirmé que l’agression américano-britannique contre la radio Rima a causé des dégâts importants et fait 5 blessés civils, dont un grièvement atteint. Dans un communiqué, le ministère a condamné « la nouvelle agression américano-britannique contre le Yémen et les bombardements contre les installations civiles ». Comme il a affirmé que « les meurtres délibérés et illégaux perpétrés par les avions d’agression américains et britanniques contre des civils yéménites sont considérés comme des crimes de guerre et une grave violation du droit international et humanitaire ».

Sanaa a également souligné que « cette agression prouve le grand impact des opérations héroïques menées par les forces armées yéménites contre des cibles américaines, britanniques et sionistes », promettant que « le Yémen, avec son peuple, ses dirigeants et son armée, resteront déterminés à faire face à l’agression, à contrecarrer ses objectifs, et à soutenir notre peuple à Gaza ».