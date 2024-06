Législatives en Inde : Les résultats partiels donnent victorieux le parti de N. Modi

N. Modi et ses alliés sont donc en passe de remporter un troisième mandat à l’issue d’un scrutin qui a duré six semaines et au cours duquel 642 millions de personnes ont voté en sept étapes dans le pays le plus peuplé du monde.

Selon des chiffres de la commission électorale après le dépouillement de trois quarts des bulletins, le BJP de N. Modi et les membres de sa coalition obtiendraient au moins 290 sièges (38,1%), soit plus que les 272 nécessaires à l’obtention d’une majorité parlementaire à la chambre basse de 543 sièges. Mais ce total est pour l’instant inférieur aux 353 sièges emportés par le BJP et ses alliés en 2019.

Le dépouillement électronique a débuté mardi à 8h (2h30 TU) dans les centres électoraux de chaque État et les résultats complets sont attendus dans les prochaines heures. L’Inde a recours à des machines électroniques permettant le dépouillement rapide des bulletins de vote.

Au QG du BJP, le parti nationaliste hindou de N.Modi, on fête une victoire à la Pyrrhus. Il y a quelques jours, les sondages donnaient 400 sièges à la coalition du Premier ministre, mais il devrait finalement n’en détenir que près de 300. Les chiffres ne sont pas définitifs, mais il apparaît clairement que les grands États du Nord tels que l’Uttar Pradesh et le Rajasthan se sont tournés vers l’opposition. Ils étaient considérés comme des bastions pour le BJP mais il semblerait que de mauvais résultats économiques aient pesé en défaveur des nationalistes hindous.

Au siège du Parti du Congrès, dont la coalition obtiendrait un peu plus de 230 sièges, on est loin d’avoir la majorité, mais l’ambiance est au contraire à la fête. Il y a ceux qui croient que les chiffres peuvent encore bouger et d’autres qui, même en l’état, se réjouissent d’avoir prouvé au Premier ministre que son triomphe n’était pas automatique.

Selon les précédentes élections générales, les principales tendances sont généralement claires en milieu d’après-midi, les perdants concédant leur défaite, même si les résultats complets et définitifs pourraient n’arriver que dans la nuit de mardi.

Les opposants au Premier ministre, parfois paralysés par des luttes intestines, ont peiné face à la puissance de son parti et accusé le gouvernement d’instrumentaliser la justice à des fins politiques en multipliant les poursuites à leur encontre. L’opposition et les défenseurs des droits humains accusent N. Modi de favoriser les hindous, majoritaires dans le pays, au détriment d’importantes minorités, dont 210 millions d’Indiens musulmans, inquiètes pour leur avenir.

Sur la base des 968 millions d’électeurs recensés par la commission, 66,3% des électeurs ont pris part au scrutin, soit une baisse d’un point de pourcentage par rapport aux 67,4% de participation aux élections générales de 2019.