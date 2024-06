Le Centcom fait le décompte des frappes yéménites : Et reconnait une situation difficile…

Le navire a été touché par « deux projectiles, provoquant un incendie à bord », a rapporté l’UKMTO, rapporte l’AFP. D’après la société de sécurité Ambrey, le navire a été touché par un missile dans le golfe d’Aden, au large du sud du Yémen.

« Il est conseillé aux navires marchands de se tenir à l’écart du navire touché et d’interrompre les mouvements de l’équipage sur le pont », a recommandé Ambrey, ajoutant que le navire « correspondait au profil (ciblé généralement) par les Houthis ».

Plus tard, l’UKMTO a également signalé une explosion n’ayant fait ni victimes ni dégâts, à proximité d’un autre navire marchand en mer Rouge, à environ 80 milles nautiques (148 kilomètres) au nord-ouest de Hodeïda.

Dans la soirée du jeudi, le général Yahia Saree, porte-parole des forces yéménites de Sanaa, a revendiqué trois attaques. Dans un point de presse, il a déclaré que « la première opération, contre le navire Verbena en mer Arabe (Golfe d’Aden) , l’a visé directement ce qui a causé un incendie à bord ». La deuxième et la troisième ont visé selon lui « les deux navires Seagardian et Athina en mer Rouge ». Le général a assuré que « les opérations de soutien ne cesseront que lorsque l’offensive s’arrêtera et le siège contre le peuple palestinien de la bande de Gaza suspendu ».

Le Verbena, « propriété ukrainienne et exploité par la Pologne », a été pris pour cible pour la « deuxième fois en 24 heures par un missile balistique anti-navire lancé depuis la zone contrôlée par les Houthis du Yémen dans le golfe d’Aden », a annoncé l’armée américaine jeudi 13 juin. À la suite des tirs de missiles, le navire marchand Verbena battant pavillon des Palaos a signalé « des dégâts et des incendies à bord » et « un marin a été grièvement blessé », selon un communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient CENTCOM.

Le vendredi dernier, les forces de Sanaa avaient attaqué le porte-avions américain, USS Eisenhower, à deux reprises, avec des missiles balistiques et de croisière et des frappes de drones. Des images satellites publiées par des traqueurs maritimes ont révélé qu’il s’est retiré vers le nord au large de la côte de Yanbu, en Arabie saoudite, se dirigeant vers l’extrême nord de la mer Rouge, à plus de 1 100 kilomètres du Yémen.

Mercredi soir, les forces yéménites de Sanaa ont revendiqué une autre attaque en mer Rouge « contre un navire qui avait violé l’interdiction imposée aux navires conduisant vers les ports des territoires palestiniens occupés », selon Y. Sarii.

Selon l’armée américaine, le navire est de propriété grecque et l’attaque a « provoqué de graves inondations » et des dégâts à bord. Selon le Centcom, l’attaque avait été menée par un « navire de surface sans pilote ». Celui-ci avait frappé le M/V Tutor, navire battant pavillon libérien, « de propriété grecque » et qui avait « accosté récemment en Russie ».

Depuis la guerre génocidaire déclenchée contre la bande de Gaza après l’opération anti israélienne Déluge d’al-Aqsa du Hamas dans l’enveloppe de Gaza, les forces armées de Sanaa ont lancé à partir du mois de novembre 2023 des dizaines d’attaques contre des navires israéliens ou se rendant en Israël, en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Avec l’intervention américano-britannique, elles visent désormais les navires de guerre de ces deux pays.