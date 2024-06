Chypre partenaire d’Israël dans ses crimes à Gaza : L’ICC met Nicosie dos au mur !

L’Initiative communiste chypriote a publié samedi une déclaration appelant le gouvernement à mettre fin à toute coopération avec Israël et à cesser de faciliter la direction du Premier ministre israélien dans la guerre à Gaza.

La déclaration, intitulée « Chypre est directement impliquée dans le massacre de Gaza : toute coopération avec Israël doit cesser », précise que la déclaration du secrétaire général du Hezbollah contre la République de Chypre, « n’est malheureusement pas sans fondement , et ne relève d’aucune ingérence ». Le communiqué explique que les déclarations de Sayed H. Nasrallah sont le résultat de la position constamment adoptée par le gouvernement chypriote, qui s’est tenu aux côtés d’Israël sans réserve et par tous les moyens, depuis le premier jour de la guerre.

Le communiqué a souligné que le gouvernement actuel et les gouvernements précédents sont complices du crime et participent au massacre et au génocide du peuple palestinien à Gaza. Il affirme que le fait que « les bases britanniques constituent un bastion contre les peuples de Palestine, du Yémen et de tous les peuples ciblés par l’alliance meurtrière de l’OTAN est quelque chose que tout le monde sait ». À cela s’ajoute le fait que Chypre assure des installations à Israël, en utilisant des aéroports et des ports, en menant des exercices militaires pour l’armée israélienne sur le territoire chypriote, et en organisant des exercices militaires conjoints entre Chypre et Israël, toujours selon le communiqué. « Les officiers de l’armée chypriote sont formés par Israël sur la base d’accords officiels. Tout cela est connu, et on n’attendra pas les déclarations du leader du Hezbollah pour savoir ce qui se passe », relève-t-il encore.

Les communistes chypriotes ont souligné que le président Nikos Christodoulides « ment sans vergogne lorsqu’il prétend, dans sa tentative de justifier la position inacceptable du gouvernement, que Chypre est censée faire partie de la solution et non du problème ». Alors que « les mains du gouvernement sont tachées de sang aux dépens d’un peuple souffrant de l’occupation et du colonialisme », ont-ils souligné dans leur communiqué. Le communiqué souligne « qu’ il est inconcevable qu’un pays semi-occupé comme Chypre, sur lequel les colonies constituent également une blessure permanente dans ses territoires occupés, soutienne les crimes d’une armée d’occupation et s’allie avec elle, alors qu’elle cherche à éradiquer la Palestine. » Comme il a mis en garde contre la politique dangereuse du gouvernement à cet égard, qui « entraîne notre peuple sur la voie du terrorisme et de la destruction », rappelant que les communistes ont organisé des manifestations dans les bases britanniques et au Haut-commissariat du Royaume-Uni, sous le slogan central : « les bases et l’OTAN, en dehors de Chypre ».

L’Initiative communiste chypriote a appelé la classe ouvrière de Chypre, les couches populaires, ainsi que toutes les personnes progressistes, à unir leurs efforts, afin « d’avancer et d’organiser la lutte du peuple contre l’impérialisme et les guerres injustes ». Il a également appelé à organiser la lutte populaire pour « le désengagement et la participation de Chypre aux opérations impérialistes contre les peuples de la région voisine », et a également appelé à la lutte « pour démanteler les bases britanniques dans le pays et exiger le retrait immédiat du soutien pour l’État meurtrier d’Israël ».

Dans leur message, les communistes ont souligné qu’ils poursuivraient la lutte pour « désengager le pays du massacre en Palestine et des interventions impérialistes, fermer toutes les bases de la mort et retirer toutes les armées étrangères », et pour « arrêter le massacre à Gaza, dans les territoires occupés et le reste des territoires occupés et pour reconnaître l’État palestinien indépendant en mettant fin à l’occupation et au crime de colonisation ».