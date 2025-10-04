Chantage au Roi : E. Laurent et C. Graciet condamnés en appel

En première instance, le tribunal correctionnel leur avait infligé un an de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. La peine a donc été allégée sur le plan financier mais confirmée sur le fond.

Les faits remontent à l’été 2015. Déjà auteurs du livre « Le roi prédateur » publié en 2012, les deux journalistes préparaient un nouvel ouvrage sur Mohammed VI. Eric Laurent avait alors sollicité le secrétariat du souverain. Une rencontre avait eu lieu dans un palace parisien avec l’avocat Hicham Naciri, représentant du royaume. Après ce premier échange, Rabat avait porté plainte.

Deux autres rendez-vous, organisés sous surveillance policière les 21 et 27 août 2015, ont suivi. C. Graciet a rejoint l’affaire lors de la dernière entrevue, où un accord financier de deux millions d’euros a été discuté en échange de l’abandon du projet de livre. Les deux journalistes avaient été interpellés ce jour-là, en possession de deux enveloppes contenant chacune 40 000 euros en liquide.

S’ils ont toujours nié toute menace directe, C. Graciet et E. Laurent ont reconnu une « erreur déontologique » en acceptant un arrangement financier. La justice française a retenu la qualification de tentative de chantage, désormais confirmée en appel.