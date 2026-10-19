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Championnat d’Afrique masculin : Le team Maroc termine à Hammamet au 2è rang

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Championnat d’Afrique masculin : Le team Maroc termine à Hammamet au 2è rang

L’équipe marocaine, composée de Nizar Bourehim, Mohamed Baouhamou, Reda El Hali et Youssef El Hali, s’est adjugée la deuxième place en terminant la compétition avec un total de 628 coups, à seulement quatre coups de l’équipe championne (624 coups), alors que la Zambie complété le podium avec 646 coups.

Brad Stracke, entraîneur de l’équipe marocaine, s’est félicité de l’« excellente » performance réalisée par ses joueurs lors des deux premiers tours de la compétition, ainsi qu’au début du troisième et dernier tour, regrettant, toutefois, qu’ils n’aient pas pu « maintenir le même rythme jusqu’au bout ».

« Lorsque vous évoluez à un niveau aussi remarquable sans finir la compétition comme vous l’auriez souhaité, vous ressentez naturellement de la déception », a-t-il dit.

L’entraîneur américain a estimé qu’il y a « encore du travail à accomplir pour continuer à progresser », ajoutant que l’objectif est de « devenir de véritables concurrents sur la scène du golf et de former des joueurs d’élite. (…) Les attentes sont certes élevées, mais nous ferons tout notre possible ».

Le Championnat a connu la participation de 68 joueurs représentant 17 pays, à savoir le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, la Libye, l’Algérie, le Botswana, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Kenya, Maurice, la Réunion, l’Afrique du Sud, les Seychelles, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

 

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