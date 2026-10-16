B. Obama revient sur le drame palestinien : Et dépeint Israël dans les habits du spoliateur

Dans une interview accordée à Susan McKay, B. Obama a évoqué la réaction palestinienne face à l’imposition par le peuple juif d’un contrôle culturel et militaire sur l’État d’Israël. « Il est indéniable qu’ils ont spolié les terres des populations, et ce de manière excessive. Ces populations ont donc légitimement crié : “C’est une injustice, Nous voulons récupérer nos terres” », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’hostilité envers Israël après la guerre de Gaza était une indication de la nécessité de parvenir à un véritable cessez-le-feu afin de mettre en œuvre des solutions à long terme. « La vérité est que le peuple juif a été persécuté, discriminé et assassiné pendant des milliers d’années, et l’Europe en est responsable en grande partie. Il est parfaitement compréhensible qu’ils aient cherché refuge, c’est indéniable, et il est également indéniable qu’ils ont pris des terres aux gens, et ils l’ont fait de manière excessive », a encore soutenu l’ancien président.

B.Obama a critiqué la dépendance du gouvernement israélien à l’égard de sa supériorité militaire et son refus de faire des concessions. « Cela pourrait fonctionner à court terme », mais qu’il aura perdu tout fondement moral », a-t-il averti. Et d’ajouter : « Il me semble que le gouvernement israélien actuel a adopté cette position. Il est de son devoir de reconnaître que sept millions de Palestiniens ne partiront pas ».

S’adressant aux Israéliens, il les a exhortés à reconsidérer et à ré imaginer « la façon dont vos enfants et petits-enfants vivront dans cette région ».

« Vous contenterez-vous de vous cacher derrière des murs et d’éliminer tous ceux qui vous entourent, ou trouverez-vous un moyen juste de vous défendre tout en agissant de manière éthique et morale ? » Il a en outre déclaré que les Palestiniens doivent également se rendre compte qu’ils ne pourront pas « tuer » ni « s’armer » contre les Israéliens, ajoutant : « Nous devons examiner d’autres exemples de la façon dont le changement s’opère », faisant référence aux « stratégies de non-violence », et reconnaissant que « cela prendra du temps ».

Il a déclaré que ses priorités immédiates étaient de mettre fin à la violence, de soulager les souffrances, de stopper l’avancée israélienne en Cisjordanie et d’aider à la reconstruction de Gaza. « Et même cela, dès maintenant, demandera beaucoup d’efforts, et franchement, il faudra un gouvernement américain disposé à s’engager dans ce travail créatif, ce qui risque de prendre du temps », a-t-il affirmé.

Rappel à l’ordre chinois

Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé Israël à mettre fin à la construction de colonies en Cisjordanie et à revenir sur cette politique lors de sa rencontre avec le président israélien Isaac Herzog à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, en marge du sommet de la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA).

Reuters a rapporté vendredi, citant une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères, que Wang Yi avait exhorté la partie israélienne à stopper et à inverser « l’établissement forcé » de colonies en Cisjordanie.

Au cours de la réunion, le chef de la diplomatie chinoise a souligné la position de son pays sur la question palestinienne, la considérant comme « la plus grande injustice historique du siècle actuel ». D’après le communiqué, Y. Wang a déclaré que « la promotion de la paix et de la réconciliation dans la région est la pierre angulaire de la politique chinoise au Moyen-Orient. La Chine estime que la solution à deux États est la voie à suivre pour parvenir à un règlement, et la priorité absolue est d’assurer un accès total à la bande de Gaza afin de prévenir une catastrophe humanitaire. »

Le ministre chinois a ajouté que la Chine est « prête à collaborer avec la communauté internationale pour inciter toutes les parties à reprendre le dialogue et les consultations au plus vite et à rechercher un règlement politique du conflit ».

La rencontre entre les parties chinoise et israélienne intervient dans le contexte de leur participation à la Conférence sur l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), qui se tient dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, où le discours du président israélien a entraîné le retrait de plusieurs délégations représentant des pays arabes et islamiques de la salle de conférence, en signe de protestation contre le comportement criminel et la politique de colonisation d’Israël.