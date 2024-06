Attentat meurtrier au Daghestan : Une église, une synagogue et un commissariat attaqués à Derbent

Le gouverneur du Daghestan a visité l’église et la synagogue attaquées et dénoncé une attaque contre « l’unité multiethnique » de la région. « Au cours de la répression des actions criminelles, cinq personnes impliquées dans le crime ont été éliminées », a indiqué lundi 24 juin le Comité national antiterroriste dans un communiqué. 15 agents des forces de l’ordre et quatre civils, dont un prêtre orthodoxe, ont été tués par des terroristes armés. Deux églises orthodoxes, une synagogue et un poste de police ont été attaqués. Les autorités russes indiquent avoir établi les identités des assaillants, sans pour l’heure les préciser. Cinq terroristes ont été neutralisés durant de violentes fusillades qui ont duré jusque dans la nuit.

« Selon les informations du département de permanence du ministère de l’Intérieur du Daghestan, vers 18 heures à Derbent, des inconnus ont tiré sur une synagogue et une église avec des armes automatiques », a indiqué dimanche le porte-parole du ministère de l’intérieur de la République russe du Daghestan. Les combats étaient toujours en cours à 22 heures passées dans la région. En fin de journée ce 23 juin, le bilan humain s’élève à neuf personnes tuées, dont sept agents des forces de l’ordre. 25 personnes ont de surcroît été blessées. Les suspects ont pris la fuite à bord d’une voiture de tourisme. Des employés de la commission d’enquête se sont rendus sur place pour établir toutes les circonstances de l’incident. Des images des deux édifices en flammes ont été publiées. Un prêtre a été tué, a déclaré Shami Khadulaev, vice-président de la commission de surveillance publique du Daghestan.

Presque simultanément, à Makhatchkala, des inconnus ont attaqué un poste de police. Des images de deux terroristes neutralisés ont été publiées sur les réseaux sociaux. L’information a été confirmée par le Comité national antiterroriste, qui a aussi annoncé l’instauration d’un région d’opérations antiterroriste dans la région. Plus tard à la nuit tombée, le correspondant d’Izvestia a publié des images dans lesquelles des bruits de tirs peuvent être entendus à proximité d’une église de Makhatchkala, indiquant qu’un assaut avait débuté. « Ce soir, à Derbent et Makhatchkala, des inconnus ont tenté de déstabiliser la situation sociale. Des policiers du Daghestan leur ont barré la route », a déclaré le gouverneur du Daghestan Sergueï Melikov, avant d’annoncer qu’un plan « interception » avait été mis en œuvre et d’appeler la population au calme. Le décès du chef du département de police du Daghestan a été rapporté en fin de journée. « Il est mort héroïquement dans une bataille contre des terroristes », indique le message du ministère de l’Intérieur du Daghestan