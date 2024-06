Attaque ukrainienne mortelle contre Lougansk : Les risques de dérapages se multiplient face à Moscou

L’armée ukrainienne a mené vendredi un bombardement sur la ville de Lougansk. Trois personnes ont été tuées, a rapporté le service de presse du ministère russe des Situations d’urgence, et dix personnes ont été extirpées des décombres par les sauveteurs. « Dans l’un des immeubles à plusieurs étages qui ont essuyé des tirs, l’entrée s’est complètement effondrée après le bombardement », a déclaré à Interfax une source au sein des services d’urgence. « Le nombre de victimes s’élève à 22 personnes », avait déclaré Natalia Pashchenko, ministre de la Santé de la République populaire de Lougansk, sur sa chaîne Telegram. « Deux mineurs ont été blessés : des garçons de huit et 16 ans », a-t-elle précisé. Dans un bilan précédent, celle-ci avait fait état de 20 victimes, dont un enfant de huit ans. Selon les autorités, au moins six missiles ont été tirés sur l’agglomération, dont la plupart ont été abattus. Toujours selon la même source, des ATACMS, missiles de fabrication occidentale pouvant être tirés depuis les HIMARS fournis à Kiev par Washington, ont été employés durant l’attaque.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, avait réagi à l’annonce la veille, par le président Emmanuel Macron, sur un soutien militaire renforcé à l’Ukraine. Cela montre que la France est « prête à participer directement au conflit », a-t-il affirmé ce vendredi.

« Disons que M. Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire », a déclaré D. Peskov aux agences russes. L’annonce présidentielle soulève de nombreuses questions surtout que le seul groupe de chasse français, le 1/2 Cigognes, à voler sur Mirage 2000-5, serait ainsi appelé à faire l’économie d’une partie de ses avions. A moins que le locataire de l’Elysée qui évoque une coalition ne se tourne vers la Grèce qui, justement, cherche à revendre sa flotte de Mirage 2000-5 après avoir passé commande pour des F-35 US… Dans ce cas, il faudrait financer l’acquisition. E. macron a aussi parlé de formation qui débuterait dès cet été pour avoir des pilotes et des avions disponibles en six mois.

Pour l’heure, il n’y a pas eu d’annonce d’envoi d’instructeurs en Ukraine. Toutefois, E. Macron a indiqué que la France va former une brigade, soit 4500 soldats ukrainiens. Une brigade complète, entrainée et entièrement équipée, ce qui n’a jamais été fait à cette échelle. « On passe à un nouveau stade », a déclaré le chef de l’État.

Joe Biden qui a fait le déplacement en France pour le D. Day, célébré en l’absence de la Russie qui a largement contribué à la défaite du nazisme, a assuré dans un extrait d’entretien publié jeudi par ABC que les armes livrées à Kiev ne serviront pas « à frapper à 300 km à l’intérieur du territoire russe ou à Moscou ou sur le Kremlin ». « Elles doivent être utilisées à proximité de la frontière en cas d’attaques sur des cibles ukrainiennes lancées » depuis la Russie, a-t-il dit. A la question de savoir s’il était « inquiet » après les propos de Vladimir Poutine ayant mis en garde l’Occident, l’hôte de la Maison Blanche a expliqué : «Je le connais depuis 40 ans. Il m’inquiète depuis 40 ans. Ce n’est pas un homme bien, c’est un dictateur et il lutte pour maintenir son emprise sur son pays pendant qu’il mène cet assaut (sur l’Ukraine).»

Le président des Etats-Unis avait donné la semaine passée son feu vert à l’utilisation d’armes américaines par l’Ukraine pour des tirs de contre-batterie sur des cibles situées en Russie situées près de la région de Kharkov.