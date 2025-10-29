W. Soyinka, un Nobel banni des USA : L’écrivain nigérian avait assimilé D. Trump à I. Amin Dada

Non sans humour, W. Soyinka a assuré que la lettre lui semblait être « une drôle de lettre d’amour venant d’une ambassade ». Âgé de 91 ans, l’écrivain a déclaré être désormais « manifestement banni » des États-Unis. « Si quelqu’un veut me voir, il sait où me trouver », a-t-il lancé, en référence aux institutions et organisateurs qui souhaiteraient l’inviter à des événements aux États-Unis.

Icône de la littérature africaine et grande voix contre les dictatures militaires au Nigeria, W. Soyinka a longtemps enseigné dans des universités américaines prestigieuses, notamment Harvard et Cornell. En 2016, il avait renoncé à sa carte de résident américain — la célèbre Green Card — pour protester contre l’élection de Donald Trump, qu’il avait comparé au dictateur ougandais Idi Amin Dada. « Il se comporte comme un dictateur, il devrait en être fier », avait-il déclaré, tout en précisant que sa comparaison se voulait « presque un compliment ». Selon l’auteur, il avait été convoqué plus tôt cette année pour un entretien de renouvellement de visa avant que le consulat ne décide de l’annuler. L’ambassade américaine au Nigeria, sollicitée par plusieurs médias, n’a pas commenté l’affaire. Interrogé sur une éventuelle volonté de retourner aux États-Unis, le prix Nobel a répondu avec ironie : « Quel âge ai-je ? », avant de conclure qu’il ne prendrait pas lui-même l’initiative d’un retour, « car il n’y a rien que je cherche là-bas ».