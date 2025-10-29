Violations constantes de la trêve entre Israël et le Liban : Ballet diplomatique à Beyrouth pour éviter tout dérapages ?

Les capitales s’activent à Beyrouth. Ces dernières heures, une série de réunions intenses s’est tenue entre les principaux responsables libanais et plusieurs émissaires étrangers, dont l’Américaine Morgan Ortagus et le chef du renseignement égyptien Hassan Rachad, au sujet des négociations avec Israël et de la stabilisation du Sud-Liban. Reçue à Baabda par le président Joseph Aoun, la diplomate américaine a insisté sur le renforcement du comité de supervision du cessez-le-feu, tandis que le chef de l’État a plaidé pour le retour des habitants du Sud et le déploiement complet de l’armée conformément à la résolution 1701. Celle-ci prévoit le retrait israélien total du territoire libanais et le désarmement des milices, une clause toujours rejetée par le Hezbollah, qui conserve une partie de son arsenal. M. Ortagus a également rencontré Nabih Berry et Nawaf Salam, auxquels elle aurait soumis deux options : des négociations directes ou indirectes avec Israël sous supervision US.

Lors de sa rencontre avec l’émissaire américaine, en présence du chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à Beyrouth, Keith Hannigan, N. Salam a ajouté que « l’objectif de ce processus inclue également la libération des prisonniers libanais ». Il a souligné que « la mise en œuvre de la décision du gouvernement de restreindre les armes, au sud et au nord du Litani, nécessite d’accélérer le soutien à l’armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure, par l’organisation d’une conférence internationale à cet effet ». l a également insisté sur le fait que « la stabilisation du sud du pays passe également par le soutien international à l’organisation d’une conférence pour la relance économique et la reconstruction ».

La réunion a également porté sur le travail et le rôle du Comité de surveillance de la cessation des hostilités appelé « The mecanism » qui s’est révélé incapable de juguler l’hubris d’Israël, comme le montrent les centaines de violations de la trêve consignées par la FINUL. Cette visite coïncide avec l’escalade des attaques israéliennes contre le Liban, en particulier dans le sud et la Bekaa, au cours desquels plusieurs citoyens libanais sont tombés en martyrs ou ont été blessés depuis le début du mois.

H. Rachad, chef du renseignement égyptien, a assuré le soutien du Caire au Liban, tandis que Ahmed Abou el-Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, a jugé une reprise du conflit « hautement improbable » grâce à la médiation américaine, qui pousserait Israël à renoncer aux cinq points encore occupés au Sud. Ces manœuvres diplomatiques s’intensifient alors que les frappes israéliennes ont fait au moins douze morts depuis le 23 octobre, et que le Hezbollah, par la voix de son leader Naïm Qassem, réaffirme ne pas vouloir d’escalade militaire. A moins que…