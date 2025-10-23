Victimes du terrorisme au Sahel : Une conférence prévue bientôt au Maroc

La diplomatie marocaine organise, le 2 et 3 décembre, une Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, et selon Africa Intelligence, le Maroc voudrait « particulièrement y associer » les Etats de l’AES. Mali, Niger et Burkina Faso, se sont regroupés sous cette Alliance en septembre 2023 pour défendre leur sécurité de manière collective, enrichir la coopération politique et économique entre ses membres. L’autre particularité de ces pays, outre leur proximité géographique, est qu’ils sont tous sortis de la CEDEAO en janvier 2024. Leur réadmission est néanmoins sur la table.

Faisant face à des défis sécuritaires majeurs, les pays composant cet ensemble régional cherchent une stabilité sur le long terme et font partie des pays africains qui luttent contre le terrorisme depuis plusieurs années avec un échec de plusieurs tentatives internationales par le passé. Ils sont actuellement appuyés par des paramilitaires russes pour stabiliser et pacifier leurs territoires.

Le Mali, membre de l’AES, a récemment accusé l’Algérie de parrainer le terrorisme à ses frontières et de compromettre sa sécurité en étant une « base arrière » du terrorisme dans le nord du pays. Bamako a reçu le soutien total des membres de l’AES dans cette affaire. Le 13 octobre, le Burkina Faso s’est exprimé devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, à travers une intervention du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur. L’ambassadeur Hermann Yirigouin Toe, a affirmé la conviction de son pays que la stabilité en Afrique du Nord et la paix au Sahel sont « intimement liées » soutenant le plan d’autonomie marocain jugé comme sérieux et crédible. Le diplomate a ajouté qu’une issue pacifique au différend régional autour du Sahara contribuerait à « renforcer la lutte commune contre le terrorisme et à consolider la sécurité régionale », soulignant ainsi l’intérêt particulier du Burkina Faso pour la lutte contre le terrorisme.

Le Maroc a annoncé la tenue de cette première Conférence à l’ONU le 24 septembre, avec le soutien de l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme (ONUCT). L’une des raisons premières de cette rencontre à venir est que 60% des victimes de terrorisme dans le monde sont africaines et qu’il est temps de les écouter. Le rendez-vous vise aussi à sensibiliser la communauté internationale à la situation dramatique des victimes africaines, à écouter directement leurs témoignages, à identifier leurs besoins prioritaires, et à partager les bonnes pratiques en matière de soutien et de réhabilitation.

Le Maroc est également l’un des pays à avoir vécu des expériences de terrorisme, notamment à travers les attentats du 16 mai 2023, mais également depuis 50 ans avec les miliciens du Polisario soutenus par Alger. Le Royaume recense plusieurs victimes encore vivantes des suites des attaques terroristes des séparatistes. Certaines d’entre elles se sont exprimées devant l’ONU et dans les médias pour parler de leur expérience et des traumatismes qui en résulte et appeler à leur rendre justice.

Le Maroc plaide devant les instances africaines, notamment au sein de l’Union africaine pour que le Polisario soit classé organisation terroriste. De nombreux diplomates africains sont convaincus de cette position et sont signataires de la Déclaration de Tanger qui appelle à exclure le front -sous sa forme d’autoproclamée république sahraouie (rasd)- de l’Union africaine.

Des efforts américains sont également en cours pour l’inscription du Polisario sur la liste des groupes terroristes de Washington. Cette inscription pourrait aider à faire avancer vers la résolution du conflit autour du Sahara, et aura un impact positif significatif dans les relations entre pays d’Afrique du Nord, et par conséquent vers le Sahel et d’autres régions d’Afrique.